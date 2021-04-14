7 Mayıs 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
7 Mayıs 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Mayıs 2021 Cuma maç programı başlığı hafta içi ve hafta sonu oynanan maçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Mayıs 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
7 MAYIS 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
7 Mayıs 2021 Cuma gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
12:35
Adelaide United - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
15:00
Lecce - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Reggiana - Spal
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Salernitana - Empoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Venezia - Pordenone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Ascoli - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Brescia - Pisa
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Cosenza - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Cremonese - Pescara
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Virtus Entella - Chievo
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Frosinone - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Lokomotiv Zagreb - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Boluspor - Eskişehirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD, Bein Sports Max 1
18:00
Banga - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:00
Smorgon - Neman
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
Akhmat - Tambov
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
18:05
Sibenik - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:30
SJK - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
KTP - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Jablonec - Teplice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
AD Cantolao - Sport Boys
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Gornik Zabrze - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:30
Hannover 96 - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
19:30
Holstein Kiel - St. Pauli
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
19:30
Fredericia - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Odense - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Ajman Club - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Hatta - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Khorfakkan - Al Fujairah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Helsingor - Viborg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Gomel - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:00
Sochi - Volgograd
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
20:10
ND Gorica - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Akhisarspor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD, Bein Sports Max 1
21:00
Famalicao - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Sparta Rotterdam - Vitesse
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 2Bilyoner TV
21:00
NAC Breda - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Den Bosch - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Dordrecht - Cambuur
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
G.A. Eagles - NEC Nijmegen
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Helmond - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Ajax - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong AZ - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong PSV - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong Utrecht - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Roda - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:15
Cajamarca - San Martin
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:30
Stuttgart - Augsburg
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
21:30
KGHM Zaglebie - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:45
Genk - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
22:00
Real Sociedad - Elche
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV
22:00
Tenerife - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Leicester City - Newcastle
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV
22:00
Lens - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
22:00
Al Dhafra - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
22:00
Dubai - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
22:00
Al Jazira - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
22:00
Al Wahda - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
23:15
Boavista - Tondela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:15
Boavista - Tondela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:30
Alianze Lima - Deportivo Binacional
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV