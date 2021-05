7 Mayıs 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Mayıs 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

7 MAYIS 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Mayıs 2021 Cuma gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



12:35

Adelaide United - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV



15:00

Lecce - Reggina

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Reggiana - Spal

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Salernitana - Empoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Venezia - Pordenone

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Ascoli - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Brescia - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Cosenza - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Cremonese - Pescara

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Virtus Entella - Chievo

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Frosinone - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:00

Lokomotiv Zagreb - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Boluspor - Eskişehirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD, Bein Sports Max 1



18:00

Banga - FK Panevezys

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



18:00

Smorgon - Neman

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:00

Akhmat - Tambov

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



18:05

Sibenik - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



18:30

SJK - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

KTP - Honka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



19:00

Jablonec - Teplice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



19:00

AD Cantolao - Sport Boys

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Gornik Zabrze - Jagiellonia

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:30

Hannover 96 - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV



19:30

Holstein Kiel - St. Pauli

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



19:30

Fredericia - Koge

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Odense - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



20:00

Ajman Club - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



20:00

Hatta - Al Ittihad

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



20:00

Khorfakkan - Al Fujairah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



20:00

Helsingor - Viborg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Gomel - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



20:00

Sochi - Volgograd

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



20:10

ND Gorica - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:30

Akhisarspor - Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD, Bein Sports Max 1



21:00

Famalicao - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



21:00

Sparta Rotterdam - Vitesse

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 2Bilyoner TV



21:00

NAC Breda - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Den Bosch - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Dordrecht - Cambuur

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

G.A. Eagles - NEC Nijmegen

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Helmond - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Ajax - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Jong AZ - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Jong PSV - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong Utrecht - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Roda - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:15

Cajamarca - San Martin

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:30

Stuttgart - Augsburg

Almanya Bundesliga

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



21:30

KGHM Zaglebie - Pogon Szczecin

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:45

Genk - Club Brugge

Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



22:00

Real Sociedad - Elche

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



22:00

Tenerife - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Leicester City - Newcastle

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, Idman TV



22:00

Lens - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



22:00

Al Dhafra - Bani Yas

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



22:00

Dubai - Al Wasl

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



22:00

Al Jazira - Al Ain

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



22:00

Al Wahda - Al Nasr

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



23:15

Boavista - Tondela

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



23:15

Boavista - Tondela

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



23:30

Alianze Lima - Deportivo Binacional

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV