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7 Mayıs 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı|Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'nin 7 Mayıs 2021 Cuma yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" yer alırken, akşam saatlerinde ise "Arka Sokaklar" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D yayın akışı...

7 Mayıs 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı|Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 7 Mayıs 2021 Cuma akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelirken, hemen ardından ise "Arda'nın Ramazan Mutfağı" yayınlanacak. Akşam ise "Arka Sokaklar" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 7 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı...

7 Mayıs 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı|Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 7 MAYIS 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar

7 Mayıs 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı|Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Aycan’ın kendi kirli işleri için polisi kullanmasının cezası kesilmelidir. Merkeze gelen ihbar üzerine maskeli bir eleman, hırdavatçı Remzi’yi öldürmüştür. Cinayeti işleyen isim, Aycan’ın yanında gördüğümüz Torbacı İsmail ile bağlantılıdır. Ekip, İsmail’in yerini bulmaya çalışırken Demir adında bir genci ele geçirir. Demir, İsmail’in adamıdır ve İsmail’e ulaşmak için ekibin yeni bir planı vardır. Korhan ve Aycan’ın adımlarını yakından takip edebilmek için Cemal cezaevine Korhan’ın yanına sızdırılır. Cemal, Korhan ile yakınlığı sağlamalıdır. İşlerin hesaplananın aksine ters gitmesiyle Cemal’in başı büyük belaya girer. Cemal cezaevinden sağ salim kurtulabilecek midir?

Yatalak kanser hastası annesinin ilaçlarını temin etmek isteyen Dilan, çareyi ilaç deposu sahibini öldürmekte bulur. Dilan’ın aynı zamanda Rıdvan adında bir terör örgütü lideriyle bağlantısı olduğu öğrenilir. Ekip her yerde Rıdvan ‘ı ararken, Rıdvan ekibin beklemediği bir yerde karşısına çıkar.

Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan Fadik 15 yaşındadır, hamiledir ve doğum yaparken sağlık durumu kötüye gider. Fadik’in annesi Sevim mercek altına alınır ve sevgilisi Tahir’in izi sürülmektedir. Zeliha Almanya’dan döner. Eve giderken radyoda duyduğu Fadik haberinin üzerine soluğu kalanda alır. Şefiyle görüşüp direk olay yerine gider. Başak ise, Fadik’in olayı için görevlendirildiği sırada fenalaşır ve doktor hamileliğin seyri için artık yorulmaması gerektiğinin uyarısında bulunur. Bunun üzerine Engin ve Başak bebek için bir bakıcı arayışına girecektir.

Ali, Pınar’ın sorunlarına çözüm bulup, aile hayatlarını düzeltmeye çalışmaktadır. Bir akşam iş dönüşü elinde bir demet çiçek ile eve gider. Pınar ile konuşup ortalığı düzeltmek istemektedir. Pınar bu sırada çocukları alıp Ayvalık’a gitmek istediğini söyler. Ali şok olur.

KAYNAK: KANAL D

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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