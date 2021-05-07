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7 Mayıs 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı|Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölümüyle Star'da

Ekranların sevilen kanalı 7 Mayıs 2021 Cuma yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte detaylar..

7 Mayıs 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı|Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 7 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" adlı program yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte 7 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı...

7 Mayıs 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı|Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 7 MAYIS 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bekir Köse ile İftara Doğru
18.40 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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