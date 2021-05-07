7 Mayıs 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle TRT 1'de
TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? 7 Mayıs 2021 Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Payitaht Abdülhamid" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
7 Mayıs 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Kuşlarla Yolculuk" adlı dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Payitaht Abdülhamid" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 7 Mayıs 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı...
TRT1 7 MAYIS 2021 CUMA YAYIN AKIŞI
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Anneler
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Payitaht Abdülhamid
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM ÖZETİ
Abdülhamid Sadrazam Paşa ile yüzleşir. Mahmut Paşa, Selim ve Necip Paşa tarafından Fransız sefaretinden kaçırılır. Selim, Mahmut Paşa’yı idam sehpasına çıkarır. Abdülhamid kendisini derinden üzecek sürpriz bir haber alır.
Saliha Mary’ye haremi tanıtmaya çalışırken Mary’nin amacı başkadır. Abdülhamid’le tanışmak için Aliye’den yardım ister. Saliha’nın karşı çıkmasına rağmen Mary oynadığı oyunla Abdülhamid’le tanışmayı başarır.