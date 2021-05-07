7 Mayıs 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de
7 Mayıs 2021 Cuma TV8 yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yer alırken akşam ise "Kırmızı Oda" yeni bölümüyle ekranlarda olacak program İşte 7 Mayıs 2021 Cuma TV8 yayın akışı...
TV8 7 Mayıs 2021 Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen dizi "Kırmızı Oda" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 7 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı...
7 MAYIS 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye
20:00 Kırmızı Oda