7 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
7 Mayıs 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 7 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 7 Mayıs 2022 Cumartesi maç programı...
7 MAYIS 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
7 Mayıs 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
11:00
Avispa Fukuoka - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV
11:00
ODTÜ - Etimesgut Bld.
Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
12:45
CC Mariners - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
12:45
Sydney FC - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
13:00
Arsenal Dzyarzhynsk - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
13:00
Galatasaray - Kasımpaşa
TFF Elit U16 Ligi
GS TV
13:45
Koge - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
14:00
Celtic - Hearts
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV
14:00
Ural - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Brommapojkarna - Trelleborgs
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:30
Hamburg - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
14:30
Ingolstadt - Hansa Rostock
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
14:30
Jahn Regensburg - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
14:30
Luton Town - Reading
İngiltere Championship
Bein Sports 4, Bilyoner TV
14:30
Sheffield Utd - Fulham
İngiltere Championship
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV
15:00
Sivas Bld. - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Şanlıurfaspor - Nazilli Bld.
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Elazığspor - Fatsa Bld.
TFF 3. Lig
Yayın Yok
15:00
Kırıkkale BA - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın Yok
15:00
Mallorca - Granada
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
15:00
Hobro - F.Amager
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Amedspor - Pendikspor
TFF 2. Lig
TRT Kürdi
15:00
SJK - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
15:00
Grazer - Dornbirn
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Dnepr Mogilev - Zhodino
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
15:00
Bayburt GÖİ - Ergene Velimeşe
TFF 2. Lig
Sarı Duvar Taraftar Derneği Youtube
15:00
Sarıyer - Diyarbekirspor
TFF 2. Lig
Sarıyer Youtube
15:00
Nevşehir Bld. - Bergama Bld.
TFF 3. Lig
Nevşehir Belediyespor Youtube
15:00
Erbaaspor - Kütahyaspor
TFF 3. Lig
Erbaa Spor Facebook
15:00
İçel İY - Modafen
TFF 3. Lig
İçel İdman Yurdu Youtube
15:00
Kömürspor - Isparta Davraz
TFF 2. Lig
Elmas 67 TV
15:00
68 Aksaray Bld. - Elazığ Karakoçan
TFF 3. Lig
Kanal 68
15:00
Bitexen Düzcespor - Çarşambaspor
TFF 3. Lig
Oxijen TV
15:00
Vanspor - Niğde Bld.
TFF 2. Lig
Vanspor TV Youtube
15:00
Çorum FK - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
Çorum Time Facebook
15:00
Somaspor - İnegölspor
TFF 2. Lig
Siyah İnciler Facebook
15:30
Galatasaray - Kasımpaşa
TFF Elit U17 Ligi
GS TV,
16:00
Torino - Napoli
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
16:00
Sivasspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Fatih Karagümrük - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Plock - Warta
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
16:00
Nykobing - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
AIK Stockholm - Göteborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Eskilstuna United - Vasteraas
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Östersunds - Norrby
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Radomlje - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
16:30
Köln - Wolfsburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:30
Freiburg - Union Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
16:30
Greuther Fürth - B.Dortmund
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
16:30
Hoffenheim - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
16:30
Nizhny Novgorod - Akhmat Grozny
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
16:30
Zenit - Khimki
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Brentford - Southampton
İngiltere Premier Lig
Yayın yok
17:00
Burnley - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
A Spor, S Sport Plus
17:00
Chelsea - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
17:00
Crystal Palace - Watford
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
17:00
Hibernian - Aberdeen
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Livingston - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
St.Mirren - Dundee FC
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Ross Country - Motherwell
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Al Dhafra - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
Pardubice - Karvina
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Teplice - Jablonec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Fastav Zlin - Bohemians
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Fuenlabrada - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
17:00
Huesca - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
17:00
Haka - VPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00
Honka - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00
Oulu - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00
Belshina - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:00
Sarpsborg 08 - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
17:00
Airdrieonians - Montrose
İskoçya Championship
Bilyoner TV
17:00
Dunfermline - Queen Park
İskoçya Championship
Bilyoner TV
17:15
Athletic Bilbao - Valencia
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV, D Smart Youtube
17:30
Estoril - Moreirense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
18:00
Brest - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV,
18:00
ND Gorica - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Admira - WSG Tirol
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
Altach - SV Ried
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
LASK - Hartberg
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:30
Slask Wroclaw - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
18:30
Malmö - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Bravo - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sassuolo - Udinese
İtalya Serie A
S Sport Plus, Bilyoner TV
19:00
M.Başakşehir - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Adana Demirspor - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
19:00
CSKA Moskova - Sochi
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:00
Slavia Mozyr - Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Molde - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Lugano - Young Boys
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
19:15
Almeria - Amorebieta
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
19:15
Malaga - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
19:30
Hertha Berlin - Mainz
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
19:30
Brighton - Manchester Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
19:30
Cadiz - Elche
İspanya La Liga
Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2
19:30
Celta Vigo - Alaves
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
19:30
Atromitos - Ionikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:30
Panetolikos - Volos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:30
Smyrnis - Lamia
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:45
Dubai - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:45
Twente - Fortuna Sittard
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
20:00
Benfica - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
20:00
Amiens - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Bastia - Rodez
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Caen - Quevilly Rouen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
JDA Dijon - Nancy
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Dunkerque HB - Guingamp
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Grenoble - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
20:00
Le Havre - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
20:00
Pau - Niort
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Toulouse - Nimes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Valenciennes - Sochaux
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Banik Ostrava - Hradec Kralove
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:05
Istra 1961 - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Wisla Plock - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:00
Willem II - Heracles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Zwolle - Utrecht
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:15
Sport Boys - Grau
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:30
Schalke 04 - St.Pauli
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
21:30
St.Gallen - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:45
Liverpool - Tottenham
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
21:45
Lazio - Sampdoria
İtalya Serie A
S Sport Plus, Bilyoner TV
21:45
KAA Gent - Mechelen
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
22:00
Real Betis - Barcelona
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Nice - Nantes
Fransa Kupası Final
Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:00
Ponferradina - Burgos
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
22:00
Groningen - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
O'Higgins - Union Espanola
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
22:30
Portimonense - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
22:30
Charlotte Independence - Miami FC
MLS
Bilyoner TV
22:30
Operario - Criciuma
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Atletico Mineiro - America Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
23:00
Montreal Impact - Orlando City
MLS
Bilyoner TV
23:30
U. Deportes - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV