7 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 7 Mayıs 2022 Cumartesi maç programı...

7 MAYIS 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Mayıs 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



11:00

Avispa Fukuoka - Shonan Bellmar

Japonya J.League

Bilyoner TV

11:00

ODTÜ - Etimesgut Bld.

Ampute Futbol Süper Ligi

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

12:45

CC Mariners - Newcastle Jets

Avustralya A Ligi

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

12:45

Sydney FC - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

13:00

Arsenal Dzyarzhynsk - Isloch Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

13:00

Galatasaray - Kasımpaşa

TFF Elit U16 Ligi

GS TV

13:45

Koge - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

14:00

Celtic - Hearts

İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV

14:00

Ural - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

Brommapojkarna - Trelleborgs

İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:30

Hamburg - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

14:30

Ingolstadt - Hansa Rostock

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

14:30

Jahn Regensburg - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

14:30

Luton Town - Reading

İngiltere Championship

Bein Sports 4, Bilyoner TV

14:30

Sheffield Utd - Fulham

İngiltere Championship

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

15:00

Sivas Bld. - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00

Şanlıurfaspor - Nazilli Bld.

TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00

Elazığspor - Fatsa Bld.

TFF 3. Lig

Yayın Yok

15:00

Kırıkkale BA - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın Yok

15:00

Mallorca - Granada

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

15:00

Hobro - F.Amager

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:00

Amedspor - Pendikspor

TFF 2. Lig

TRT Kürdi

15:00

SJK - Lahti

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

15:00

Grazer - Dornbirn

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

15:00

Dnepr Mogilev - Zhodino

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

15:00

Bayburt GÖİ - Ergene Velimeşe

TFF 2. Lig

Sarı Duvar Taraftar Derneği Youtube

15:00

Sarıyer - Diyarbekirspor

TFF 2. Lig

Sarıyer Youtube

15:00

Nevşehir Bld. - Bergama Bld.

TFF 3. Lig

Nevşehir Belediyespor Youtube

15:00

Erbaaspor - Kütahyaspor

TFF 3. Lig

Erbaa Spor Facebook

15:00

İçel İY - Modafen

TFF 3. Lig

İçel İdman Yurdu Youtube

15:00

Kömürspor - Isparta Davraz

TFF 2. Lig

Elmas 67 TV

15:00

68 Aksaray Bld. - Elazığ Karakoçan

TFF 3. Lig

Kanal 68

15:00

Bitexen Düzcespor - Çarşambaspor

TFF 3. Lig

Oxijen TV

15:00

Vanspor - Niğde Bld.

TFF 2. Lig

Vanspor TV Youtube

15:00

Çorum FK - Afjet Afyonspor

TFF 2. Lig

Çorum Time Facebook

15:00

Somaspor - İnegölspor

TFF 2. Lig

Siyah İnciler Facebook

15:30

Galatasaray - Kasımpaşa

TFF Elit U17 Ligi

GS TV,

16:00

Torino - Napoli

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

16:00

Sivasspor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Fatih Karagümrük - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Plock - Warta

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:00

Nykobing - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

AIK Stockholm - Göteborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00

Eskilstuna United - Vasteraas

İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00

Östersunds - Norrby

İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00

Radomlje - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:30

Köln - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:30

Freiburg - Union Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

16:30

Greuther Fürth - B.Dortmund

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

16:30

Hoffenheim - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

16:30

Nizhny Novgorod - Akhmat Grozny

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

16:30

Zenit - Khimki

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

Brentford - Southampton

İngiltere Premier Lig

Yayın yok

17:00

Burnley - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

A Spor, S Sport Plus

17:00

Chelsea - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

17:00

Crystal Palace - Watford

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

17:00

Hibernian - Aberdeen

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

Livingston - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

St.Mirren - Dundee FC

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

Ross Country - Motherwell

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

Al Dhafra - Al Ain

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00

Pardubice - Karvina

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Teplice - Jablonec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Fastav Zlin - Bohemians

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Fuenlabrada - Real Sociedad B

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:00

Huesca - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:00

Haka - VPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00

Honka - Inter Turku

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00

Oulu - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00

Belshina - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

17:00

Sarpsborg 08 - Odds BK

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

17:00

Airdrieonians - Montrose

İskoçya Championship

Bilyoner TV

17:00

Dunfermline - Queen Park

İskoçya Championship

Bilyoner TV

17:15

Athletic Bilbao - Valencia

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV, D Smart Youtube

17:30

Estoril - Moreirense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:00

Brest - Strasbourg

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV,

18:00

ND Gorica - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Admira - WSG Tirol

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00

Altach - SV Ried

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00

LASK - Hartberg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:30

Slask Wroclaw - Pogon Szczecin

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30

Malmö - Mjallby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30

Bravo - Maribor

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sassuolo - Udinese

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

19:00

M.Başakşehir - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Adana Demirspor - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

19:00

CSKA Moskova - Sochi

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00

Slavia Mozyr - Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

19:00

Molde - Viking

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Lugano - Young Boys

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

19:15

Almeria - Amorebieta

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:15

Malaga - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:30

Hertha Berlin - Mainz

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

19:30

Brighton - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

19:30

Cadiz - Elche

İspanya La Liga

Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

19:30

Celta Vigo - Alaves

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

19:30

Atromitos - Ionikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30

Panetolikos - Volos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30

Smyrnis - Lamia

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:45

Dubai - Al Ittihad

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:45

Twente - Fortuna Sittard

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

20:00

Benfica - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00

Amiens - Paris FC

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Bastia - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Caen - Quevilly Rouen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

JDA Dijon - Nancy

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Dunkerque HB - Guingamp

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Grenoble - Ajaccio

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

20:00

Le Havre - Auxerre

Fransa Ligue 2

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

20:00

Pau - Niort

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Toulouse - Nimes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Valenciennes - Sochaux

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Banik Ostrava - Hradec Kralove

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:05

Istra 1961 - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

Wisla Plock - Jagiellonia

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:00

Willem II - Heracles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Zwolle - Utrecht

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:15

Sport Boys - Grau

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:30

Schalke 04 - St.Pauli

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

21:30

St.Gallen - FC Zurich

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:45

Liverpool - Tottenham

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

21:45

Lazio - Sampdoria

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

21:45

KAA Gent - Mechelen

Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:00

Real Betis - Barcelona

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Nice - Nantes

Fransa Kupası Final

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00

Ponferradina - Burgos

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:00

Groningen - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00

O'Higgins - Union Espanola

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

22:30

Portimonense - Sporting Lisbon

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:30

Charlotte Independence - Miami FC

MLS

Bilyoner TV

22:30

Operario - Criciuma

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:30

Atletico Mineiro - America Mineiro

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

23:00

Montreal Impact - Orlando City

MLS

Bilyoner TV

23:30

U. Deportes - Alianza Atl.

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV