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  3. 7 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

7 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

7 Mayıs 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 7 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

7 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 7 Mayıs 2022 Cumartesi maç programı...

7 MAYIS 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Mayıs 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


11:00
Avispa Fukuoka - Shonan Bellmar
Japonya J.League

Bilyoner TV

11:00
ODTÜ - Etimesgut Bld.
Ampute Futbol Süper Ligi

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

12:45
CC Mariners - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi

 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

12:45
Sydney FC - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

13:00
Arsenal Dzyarzhynsk - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

13:00
Galatasaray - Kasımpaşa
TFF Elit U16 Ligi

GS TV

13:45
Koge - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

14:00
Celtic - Hearts
İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV

14:00
Ural - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00
Brommapojkarna - Trelleborgs
İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:30
Hamburg - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2

 Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

14:30
Ingolstadt - Hansa Rostock
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

14:30
Jahn Regensburg - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

14:30
Luton Town - Reading
İngiltere Championship

Bein Sports 4, Bilyoner TV

14:30
Sheffield Utd - Fulham
İngiltere Championship

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

15:00
Sivas Bld. - Sakaryaspor
TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00
Şanlıurfaspor - Nazilli Bld.
TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00
Elazığspor - Fatsa Bld.
TFF 3. Lig

Yayın Yok

15:00
Kırıkkale BA - Karşıyaka
TFF 3. Lig

Yayın Yok

15:00
Mallorca - Granada
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

15:00
Hobro - F.Amager
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:00
Amedspor - Pendikspor
TFF 2. Lig

TRT Kürdi

15:00
SJK - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

15:00
Grazer - Dornbirn
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

15:00
Dnepr Mogilev - Zhodino
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

15:00
Bayburt GÖİ - Ergene Velimeşe
TFF 2. Lig

Sarı Duvar Taraftar Derneği Youtube

15:00
Sarıyer - Diyarbekirspor
TFF 2. Lig

Sarıyer Youtube

15:00
Nevşehir Bld. - Bergama Bld.
TFF 3. Lig

Nevşehir Belediyespor Youtube

15:00
Erbaaspor - Kütahyaspor
TFF 3. Lig

Erbaa Spor Facebook

15:00
İçel İY - Modafen
TFF 3. Lig

İçel İdman Yurdu Youtube

15:00
Kömürspor - Isparta Davraz
TFF 2. Lig

Elmas 67 TV

15:00
68 Aksaray Bld. - Elazığ Karakoçan
TFF 3. Lig

Kanal 68

15:00
Bitexen Düzcespor - Çarşambaspor
TFF 3. Lig

Oxijen TV

15:00
Vanspor - Niğde Bld.
TFF 2. Lig

 Vanspor TV Youtube

15:00
Çorum FK - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig

Çorum Time Facebook

15:00
Somaspor - İnegölspor
TFF 2. Lig

Siyah İnciler Facebook

15:30
Galatasaray - Kasımpaşa
TFF Elit U17 Ligi

GS TV,

16:00
Torino - Napoli
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

16:00
Sivasspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00
Fatih Karagümrük - Göztepe
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00
Plock - Warta
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:00
Nykobing - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
AIK Stockholm - Göteborg
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00
Eskilstuna United - Vasteraas
İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00
Östersunds - Norrby
İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00
Radomlje - NK Celje
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:30
Köln - Wolfsburg
Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:30
Freiburg - Union Berlin
Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

16:30
Greuther Fürth - B.Dortmund
Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

16:30
Hoffenheim - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

16:30
Nizhny Novgorod - Akhmat Grozny
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

16:30
Zenit - Khimki
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00
Brentford - Southampton
İngiltere Premier Lig

Yayın yok

17:00
Burnley - Aston Villa
İngiltere Premier Lig

 A Spor, S Sport Plus

17:00
Chelsea - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

17:00
Crystal Palace - Watford
İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

17:00
Hibernian - Aberdeen
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00
Livingston - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00
St.Mirren - Dundee FC
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00
Ross Country - Motherwell
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00
Al Dhafra - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00
Pardubice - Karvina
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Teplice - Jablonec
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Fastav Zlin - Bohemians
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Fuenlabrada - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:00
Huesca - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:00
Haka - VPS
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00
Honka - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00
Oulu - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00
Belshina - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

17:00
Sarpsborg 08 - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

17:00
Airdrieonians - Montrose
İskoçya Championship

Bilyoner TV

17:00
Dunfermline - Queen Park
İskoçya Championship

Bilyoner TV

17:15
Athletic Bilbao - Valencia
İspanya La Liga

 Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV, D Smart Youtube

17:30
Estoril - Moreirense
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:00
Brest - Strasbourg
Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV,

18:00
ND Gorica - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00
Admira - WSG Tirol
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00
Altach - SV Ried
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00
LASK - Hartberg
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:30
Slask Wroclaw - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30
Malmö - Mjallby
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30
Bravo - Maribor
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sassuolo - Udinese
İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

19:00
M.Başakşehir - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00
Adana Demirspor - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

19:00
CSKA Moskova - Sochi
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00
Slavia Mozyr - Brest
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

19:00
Molde - Viking
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Lugano - Young Boys
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

19:15
Almeria - Amorebieta
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:15
Malaga - Real Oviedo
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:30
Hertha Berlin - Mainz
Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

19:30
Brighton - Manchester Utd
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

19:30
Cadiz - Elche
İspanya La Liga

Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

19:30
Celta Vigo - Alaves
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

19:30
Atromitos - Ionikos
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30
Panetolikos - Volos
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30
Smyrnis - Lamia
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:45
Dubai - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:45
Twente - Fortuna Sittard
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

20:00
Benfica - Porto
Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00
Amiens - Paris FC
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Bastia - Rodez
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Caen - Quevilly Rouen
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
JDA Dijon - Nancy
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Dunkerque HB - Guingamp
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Grenoble - Ajaccio
Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

20:00
Le Havre - Auxerre
Fransa Ligue 2

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

20:00
Pau - Niort
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Toulouse - Nimes
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Valenciennes - Sochaux
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Banik Ostrava - Hradec Kralove
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:05
Istra 1961 - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00
Wisla Plock - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:00
Willem II - Heracles
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
Zwolle - Utrecht
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:15
Sport Boys - Grau
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:30
Schalke 04 - St.Pauli
Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

21:30
St.Gallen - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:45
Liverpool - Tottenham
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

21:45
Lazio - Sampdoria
İtalya Serie A

 S Sport Plus, Bilyoner TV

21:45
KAA Gent - Mechelen
Belçika Pro League

 Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:00
Real Betis - Barcelona
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Nice - Nantes
Fransa Kupası Final

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00
Ponferradina - Burgos
İspanya La Liga 2

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22:00
Groningen - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00
O'Higgins - Union Espanola
Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

22:30
Portimonense - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:30
Charlotte Independence - Miami FC
MLS

Bilyoner TV

22:30
Operario - Criciuma
Brezilya Serie B

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22:30
Atletico Mineiro - America Mineiro
Brezilya Serie A

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23:00
Montreal Impact - Orlando City
MLS

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23:30
U. Deportes - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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