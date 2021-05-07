BEDAŞ, 7 Mayıs'ta Avrupa Yakasında gerçekleşecek elektrik kesinti listesini yayımladı. Biz de 7 Mayıs elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ başlığı ile bu konuya haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

7 MAYIS ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 2021 BEDAŞ

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 MAYIS 2021

NO: 3619321

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, BASIN, BAĞLARİÇİ, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARA ALİ, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, MEZARLIK ALTI, OKUL, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YEDİVEREN sk bölgelerinde 07/05/2021 00:00:00 - 07/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3644332

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah MAHİR sk bölgelerinde 07/05/2021 13:00:00 - 07/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 MAYIS 2021

NO: 3564367

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLYURT mah sk bölgelerinde 07/05/2021 00:00:00 - 07/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3564368

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah DR. TEVFİK SAĞLAM sk bölgelerinde 07/05/2021 05:00:00 - 07/05/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3618700

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, ALEMDARLAR, BİTİŞİK BAĞLAR, HAZIM KÖRMÜKÇÜ, HULUSİ DEMİRELLİ, KOŞUYOLU, SARAÇOĞLU, ÇİÇEKDAĞLI sk bölgelerinde 07/05/2021 10:00:00 - 07/05/2021 11:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3618717

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ABİDİN DİNO, ERGUVAN, ESKİ HAVAALANI sk bölgelerinde 07/05/2021 13:00:00 - 07/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 MAYIS 2021

NO: 3573321

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BAHÇELER ÜSTÜ, FLORYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah FERİKÖY FIRIN, İYİNİYET sk bölgelerinde 05/05/2021 12:00:00 - 05/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 MAYIS 2021

NO: 3645347

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2205., 2209., 2211. ÇIKMAZ, BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ İSTANBUL, FULYA, KAĞAN, MEVLANA, NEYZEN, SAYDAM, SILA, ÇITIR, İREM, ŞİFA sk bölgelerinde 07/05/2021 12:00:00 - 07/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 MAYIS 2021

NO: 3634321

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, KANARYA, SÜMBÜL, ŞENER sk / MURATPAŞA mah CİCOZYOLU, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 07/05/2021 10:00:00 - 07/05/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3648316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİ FUAT BAŞGİL, RİZE sk bölgelerinde 07/05/2021 13:00:00 - 07/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3648328

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 63., 64., 66., AVASKÖY YOLU, BİLGEHAN sk bölgelerinde 07/05/2021 14:00:00 - 07/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 MAYIS 2021

NO: 3619324

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 12., 23., 24., 34., 36., 50., 52., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ÖZAL sk bölgelerinde 07/05/2021 10:00:00 - 07/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 MAYIS 2021

NO: 3637388

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah CELAL ATİK, GÜVEN 1, YAŞAR DOĞU, ŞÜKRÜ GÜLESİN sk bölgelerinde 07/05/2021 10:00:00 - 07/05/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3649348

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah KINALI KEKLİK sk / ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK, ŞAHİN sk bölgelerinde 07/05/2021 12:00:00 - 07/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 MAYIS 2021

NO: 3634322

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., 1118/1., ATIŞALANI sk bölgelerinde 07/05/2021 11:00:00 - 07/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 MAYIS 2021

NO: 3333559

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2260., 2262., 2263., 581. sk / HÜRRİYET mah ABANOZ, AKGÜVERCİN, ALBATROS, ERGENE, FLAMİNGO, KANARYA, KAZ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PENGUEN, YAĞMUR, ÇİSE, ÇİT KUŞU, ÜVEYİK, ŞAKAYIK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah AHU, ALİ RIZA BEY, AYÇA, BADEL, BELEN, DAMLA, ENDER, HAMİDİYE, IRMAK, NEHİR, YUNUS EMRE, ÇAĞLA, ÇAĞLAYAN, ÖZGÜR, ÖZÜM sk / TALATPAŞA mah 1035. sk bölgelerinde 07/05/2021 09:30:00 - 07/05/2021 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3333560

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2073., 2209., GAZİ, KARAKOL, KILIÇ, LİLA, MARAL, NİDA, PIRIL, RÜYA, SEDA, SEFA, SEHER, VEDA, YOSUN, ÇİSİL, İZGİ sk / ŞEHİTLER mah 2000., CEREN, CEVİZ, ERİKLİ, GAZİ, HARMAN, HASAT, HURMA, SÖĞÜT, YAYLA, ÇİLEK, İNCİR, ŞİRİN sk bölgelerinde 07/05/2021 11:00:00 - 07/05/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 MAYIS 2021

NO: 3567401

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.CEVAHİR ÇIKMAZI, 1.DOĞAN, 1.ENGİN ÇIKMAZI, ARALIK, ATAMAN, ATEŞ, AVCITEPE, AZİM, CEVAHİR, DENİZ, ENGİN, ESEN, HIRSLI, KEHRİBAR, MORLALE , TABYA, TUFAN, UZUN, UÇAK, YENİBAHAR, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, YÜKSEK, İYİDOĞAN, ŞAİR ŞİRZAT, ŞİRZAT ÇIKMAZI sk / SAKARYA mah 1.KADİFE, 1.ŞAFAK, 2.CİHAN, 9.GÜL, GÜZELBAHÇE, HOYRAT, HİCRET, KANUNİ, KARTOPU, MİMARSİNAN, ORHANGAZİ, TOMURCUK, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇALIKUŞU, İKİKÖŞELİ, ŞENPINAR sk bölgelerinde 07/05/2021 10:00:00 - 07/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3634324

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah PALABIYIK sk bölgelerinde 07/05/2021 12:00:00 - 07/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3567402

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah CEYLAN, KADER, SAKİN , SEREN, UMUT sk / ÇIRÇIR mah ATATÜRK, BAŞAK, DARICA, DENGE, DÖNEN, DÖNMEZ, GAYE, GİDEN, NUR, NİHAL, NİLÜFER, SAKİN, SELÇUK, SELİM, SEVDA, SUNAR, SİPER, ÜNAL, İLİM sk bölgelerinde 07/05/2021 13:00:00 - 07/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 MAYIS 2021

NO: 3552326

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 547/1., 547/2., 559., KADİR AKDOĞAN sk / YENİ MAHALLE mah KADİR AKDOĞAN, YENİMAHALLE sk bölgelerinde 07/05/2021 00:05:00 - 07/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3552328

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 559., 560., 561., 561/3., KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 07/05/2021 03:00:00 - 07/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3629344

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah ADSIZ NEFER, ALEV ÇIKMAZI, BAĞLAMA, BAĞLARBAŞI, DAL, DERYA, DESTEGÜL, DİLARA, EMEK, KAPLAN, KIBRIS, KİRAZLI, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SU ÇİÇEĞİ, SİPAHİLER, VİŞNELİ, YENİ, ÇEŞMELİ, ÜNLÜ, ŞEHİT CİHAN ELKAN, ŞEHİT ÜMİT GÜNAYDIN sk bölgelerinde 07/05/2021 12:00:00 - 07/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 MAYIS 2021

NO: 3649518

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TALATPAŞA sk bölgelerinde 07/05/2021 11:00:00 - 07/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3649587

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALPER, UMUT sk bölgelerinde 07/05/2021 12:00:00 - 07/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3649650

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY 7., YEŞİLBAĞ sk bölgelerinde 07/05/2021 14:00:00 - 07/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 MAYIS 2021

NO: 3629339

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah DERE, GÜNEŞLİ, LAVANTA, TADIM, TAŞOCAĞI, YEŞİLCE, YÖRÜK, ÖZKAN sk / HÜRRİYET mah ADİLHAN, AKASYA, BERRA, BÜKLÜM, DEREBAŞI, HUDUT, KALAMIŞ, KAVAK, KAVAK KÜMESİ, KÖKNAR, NAZENDE, SÖĞÜT, TAŞOCAĞI, ÇAMALTI, ÖNDER, İLKE sk / MERKEZ mah AYAZMA sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, AGAH, ASLANBEY, ATAKAN, AYAZMA, AYDENİZ, BAĞ, BOZDEMİR, BİROL, DOĞUKAN, ENİS, FERDAĞ, FEVZİ ÇAKMAK, FIRIN, FİKRİ, GÜRSEL, HAMAM, HATIRA, KARTOPU, LATİF, LEVENT, MEDİNE, SAHRA, SİNEM, TAYFUN, TAŞOCAĞI, TEMİZEL, TEPE, TUANA, VATAN, YÜKSEL, YÜZYIL, ZENGİN, ZUHAL, ZÜMRÜT, ŞEHİT RAMAZAN GÖNCÜ, ŞEN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, GÜNEY 2, HUDUT, KIVILCIM, PAPATYA, PORTAKAL, ÖNDER sk bölgelerinde 07/05/2021 01:00:00 - 07/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 MAYIS 2021

NO: 3648335

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah ARA, AVCI, AÇELYA, DENİZGÜLÜ, FIRIN ARKASI, GÜL 3, GÜRÜN, KARDELEN, KUYU, PIRLANTA, RÜZGAR, SUSAM, VEFA POYRAZ, YENİ YOL, ÇAM sk bölgelerinde 07/05/2021 10:00:00 - 07/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.