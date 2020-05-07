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  3. 7 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

7 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 7 Mayıs Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

7 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Neslihan,Elif Yağnur, Hatice mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 7 Mayıs canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Ramazan Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Ramazan KebabıRamazan Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Ramazan Kebabı

Hüsniye Kaynana:

Hatice Gelin: 5 (kendi gelini)

Elif Gelin: 1 puan 

Neslihan Gelin: 4 puan                                          

Betül Gelin: 1 puan

Gül Kaynana

Betül Gelin: 2 puan (kendi gelini)

Elif Gelin: 5 puan

Neslihan gelin: 2 puan

Hatice Gelin: 1 puan

Çiğdem kaynana:

Elif gelin: 5 Puan (kendi gelini)

Neslihan gelin:3 puan

Betül gelin: 1  puan                                                                     

Hatice gelin: 2 puan

Reyhan Kaynana:

Neslihan gelin: 5 (kendi gelini)

Elif gelin: 1 puan

Betül gelin: 1 puan 

Hatice gelin: 1 puan

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Günün en yüksek puanını alan gelin Neslihan oldu

Günün en düşük puanını alan gelin Betül oldu

Çeyrek altını alan gelin Neslihan oldu




GÜNDEM ÖZETİ


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