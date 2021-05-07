7 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığışu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında geldi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

7 MAYIS CUMA İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.05.2021 09:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Karlıktepe Mah,Esentepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.05.2021 09:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Büyükçavuşlu Merkez Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 06.05.2021 17:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.05.2021 07:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

7 MAYIS CUMA ASKİ SU KESİNTİSİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 7.05.2021 09:45:00

Tamir Tarihi: 7.05.2021 15:00:00

Detay: Enerjisa ya ait toker elektrik firmasının yaptığı elektrik imalat kazısında 110’luk polietilen su borusuna zarar vermesinden ötürü Karşıyaka Mahallesi 539. Sokak 538. cadde 535. Sokak 534. Sokak 533. Sokak 532. Sokak 524. Sokak 524/1. Sokak 527. Sokak’larda saat 15.00 a kadar su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Karşıyaka Mahallesi 539. Sokak 538. cadde 535. Sokak 534. Sokak 533. Sokak 532. Sokak 524. Sokak 524/1. Sokak 527. Sokak’larda



YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 7.05.2021 07:15:00

Tamir Tarihi: 7.05.2021 12:00:00

Detay: EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CADDESİ ANKARA TOPTANCI HALİ İÇİ CAMİ ÖNÜ YOLDA SU PATLAGI

Etkilenen Yerler: TOPTANCI HALİ



ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 7.05.2021 09:15:00

Tamir Tarihi: 7.05.2021 11:30:00

Detay: Beytepe mahallesi gündönümü caddesindeki pe 110 boru arızasından su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: soyaltın sitesi ve bilim sitesi tamamı

7 MAYIS CUMA İZSU SU KESİNTİSİ

ALİAĞA - ÇALTILIDERE

07.05.2021 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

Bağlantı Çalışması

BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇALTILIDEREYE SU VERŞLEMİYOR

DİKİLİ - İSMETPAŞA

07.05.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

1. SOKAKTA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİNİN BURMALI ÇEŞME SOKAK VE YAKIN ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

GAZİEMİR - AKTEPE

07.05.2021 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

102 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR

KARŞIYAKA - ŞEMİKLER

07.05.2021 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

6280 SOKAK NO:2 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . 6270 X 6275 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI. .

KONAK - BOĞAZİÇİ, FERAHLI, LEVENT, 26 AĞUSTOS

07.05.2021 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Bölge Sayaç Bakımı 3513 SOKAK 3514 KVŞĞI İÇİN

ÖDEMİŞ - KAYAKÖY, DEMİRCİLİ, SEYREKLİ, YENİKÖY, İLKKURŞUN, SEKİKÖY, ŞİRİNKÖY, KARADOĞAN, DEREUZUNYER, ÜZÜMLÜ, TOSUNLAR, KIZILCA

07.05.2021 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KAYAKÖY, DEMIRCILI, SEYREKI, KARAKOVA, YENIKÖY, İLKKURŞUN, SEKIKÖY, ŞIRINKÖY, KARADOĞAN, KÖSELER, VELILER, YUSUFDERE, KERPIÇLIK, KIZILCA, SÜLEYMANLAR, BÜLBÜLLER, DEREUZUNYER, ÜZÜMLÜ, TOSUNLAR MAHALLELERINDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. (KADEME AYARI)

ÖDEMİŞ - KAYMAKÇI, ÇAYLI, ALAŞARLI, KÖFÜNDERE, KIZILCAHAVLU, YEŞİLKÖY, EMİRLİ, ORHANGAZİ

07.05.2021 saat 13:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİŞ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ÇAYLI, ORHANGAZI, KAYMAKÇI EMIRLI, KÖFÜNDERE, UZUNDERE, YEŞILKÖY, KIZILCAAVLU, ALAŞARLI MAHALLELERINDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. (KADEME AYARI)

ÖDEMİŞ - OVAKENT, KONAKLI, BALABANLI, BOZCAYAKA, KAZANLI, BIÇAKÇI, PİRİNÇÇİ, KEMENLER, MESCİTLİ

07.05.2021 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI OVAKENT, KONAKLI BOZCAYAKA, BALABANLI, KAZANLI, BIÇAKÇI, PIRINÇÇI, BADEMLI, KEMENLER, MESCITLI MAHALLELERI (KADEME AYARI, BAKIM)

SELÇUK - BELEVİ

07.05.2021 saat 09:40 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası

ŞEHİTLER SOK. VE BAĞLI KOLLAR

TORBALI - AHMETLİ, SAĞLIK

07.05.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

7 MAYIS CUMA İSU SU KESİNTİSİ

Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 7 Mayıs Cuma günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.