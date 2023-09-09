’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 81 ilden 800 motosikletlinin katılımıyla "7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali" düzenlendi.

Müzekent Motosiklet Kulübü tarafından her yıl düzenlenen Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali'nin yedincisi Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Beştepeler mevkiinde yapıldı. Festivalden bir gün önce gelen motosikletçiler kentte kamp kurdu. Festival bünyesinde motosiklet severler 2 etaptan oluşan kros yarışmasında mücadele etti. Bazı sporcular parkurlarda zorluk yaşarken bazıları da düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada festivali Safranbolu Belediyesi katkılarıyla düzenlediklerini belirterek festivalleri Safranbolu'ya değer katmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Özdemir, "Festivale 81 ilden yaklaşık 800 kişi katıldı. Festival kapsamında 2 etaplı kros yarışları düzenledik. Bu 2 etaplı 2 yarışta 10 yarışmacımız var. Yarışmacılarımız 15 bayraklı etapları 4 tur geçerek yarışı bitiriyorlar. Toplam 4 turu en hızlı tamamlayan birinci oldu" ifadelerini kullandı.

Festival gece yarısına kadar yapılan etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)