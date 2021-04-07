7 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı|Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de
Kanal D'nin 7 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" yer alırken, akşam saatlerinde ise "Sadakatsiz " izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 7 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı...
KANAL D 7 Nisan 2021 Çarşamba akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Sadakatsiz" adlı dizi yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 7 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı...
KANAL D 7 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ
Derin'in kaybolmasının ardından polis tüm şüphelileri sorguya çekmeye başlar. İlk şüpheli olarak da Volkan'la konuşurlar. Gönül ise kızınızın başka sorunu olduğu birisi var mı sorusu üzerine polisi Asya'ya yönlendirir.
Ancak ortaya çıkan bir mesaj bütün okların Volkan'a çevrilmesine neden olur. Peki, Derin'in bu olayların ardından kaybolması da mı plan? Yoksa Volkan Derin'e zarar mı verdi? Şüpheli durumuna düşen Volkan ne yapacak?
Öte yandan kızı Zeynep'i alarak Volkan, Asya'nın evine gider. Zeynep'i geri almak gelen Haluk ve Gönül burada ne işi olduğunu sorduğu esnada bir telefon gelir. Melih, bir ihbar aldıklarını ve bir kadın ceseti bulunduğunu söylemesiyle Haluk ve Gönül şaşkına döner. Peki bulunan kadın ceseti Derin'e mi ait?