7 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı|Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 7 Nisan 2021 Çarşamba akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Sadakatsiz" adlı dizi yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 7 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı...

KANAL D 7 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Derin'in kaybolmasının ardından polis tüm şüphelileri sorguya çekmeye başlar. İlk şüpheli olarak da Volkan'la konuşurlar. Gönül ise kızınızın başka sorunu olduğu birisi var mı sorusu üzerine polisi Asya'ya yönlendirir.

Ancak ortaya çıkan bir mesaj bütün okların Volkan'a çevrilmesine neden olur. Peki, Derin'in bu olayların ardından kaybolması da mı plan? Yoksa Volkan Derin'e zarar mı verdi? Şüpheli durumuna düşen Volkan ne yapacak?

Öte yandan kızı Zeynep'i alarak Volkan, Asya'nın evine gider. Zeynep'i geri almak gelen Haluk ve Gönül burada ne işi olduğunu sorduğu esnada bir telefon gelir. Melih, bir ihbar aldıklarını ve bir kadın ceseti bulunduğunu söylemesiyle Haluk ve Gönül şaşkına döner. Peki bulunan kadın ceseti Derin'e mi ait?