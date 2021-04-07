7 Nisan 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle ve kış aylarının gelmesiyle vaka ve ağır hasta sayılarında artış yaşandı.

Kasım ayında tekrardan uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının hafta içi ve hafta sonları uygulanmasıyla birlikte vaka ve can kaybı sayılarında beklenen düşüşler yaşanmaya başlasa mutasyonlu koronavirüslerin yayılması ve normalleşme süreciyle birlikte vakalar yeniden artış gösterdi. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda 7 Nisan Çarşamba 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...

7 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU |BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

6 NİSAN 2021 SALI TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşılan tabloya göre son 24 saatte 211 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 32 bin 667’a yükseldi.

Toplamda 40 milyon 83 bin 142 test yapıldı. Bugün yapılan 271 bin 547 testten, 49 bin 584 yeni vaka sayısı, 2 bin 3 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 579 bin 185 olduğu, bugün iyileşen 28 bin 498 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 159 bin 475’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 477 olduğu açıklandı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 133 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 133 milyon 141 bin 906'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 889 bin 302'ye ulaştı.

Öte yandan 107 milyon 378 bin 61 kişi koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu.

ABD'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

En çok vaka ve ölümün yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs salgınında 31 milyon 560 bin 438 kişi koronavirüse yakalandı. Salgına yakalanan 570 bin 260 kişi hayatını kaybetti.

GİZEMLİ HASTALIK KOVİD-19 DÜNYANIN KABUSU OLDU

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bildirmesiyle haberdar oldu.

İlk başta Çin ve çevresini etkileyen "epidemi" (yerel veya bölgesel salgın) olarak algılanan Kovid-19, sonraki günlerde sınırları aşıp halk sağlığını dünya çapında tehdit eden "pandemiye" (küresel salgın) dönüştü.

Hastalık, ilk kez Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görüldü.

Sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım 2019'da hastaneye başvurdu. Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa bilinmeyen yeni bir virüsün sebep olduğu anlaşılacaktı.

YARASALARDAN BULAŞTI

DSÖ, 7 Ocak 2020'de gizemli hastalığın "yeni tip bir koronavirüsten" kaynaklandığını açıkladı.

Yarasalardaki bir betakoronavirüsün insana geçerken mutasyona uğramış hali olduğu düşünülen bu koronavirüse "2019-nCov" adı verildi.

Örgüt, 30 Ocak 2020'de Kovid-19 nedeniyle "küresel acil durum" ilan etti, 11 Şubat 2020'de de yeni tip koronavirüse "Kovid-19" adı verildiğini duyurdu.

Sonraki günlerde dünya virüsle ilgili gelişmelere kilitlendi, salgının kontrol altına alınmasına yönelik tedbirler tüm ülkelerin ana gündemi oldu.

Salgın halen dünyayı etkilemeye devam ediyor.

8 OCAK SALGINDA ZİRVE NOKTASI OLDU

Dünya genelinde günlük vaka sayısı 8 Ocak'ta 842 bin 872'ye ulaşarak "tepe noktasını" gördü. Son 7 günde ortalama 588 bin 481 vaka tespit edildi.

Dünya genelinde günlük can kaybı sayısı 20 Ocak'ta 17 bin 490'a çıkarak "tepe noktasına" ulaştı. Son 7 günde ortalama 13 bin 172 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dünya genelindeki vaka sayısı 2 Nisan 2020'de 1 milyonu, 20 Mayıs 2020'de 5 milyonu, 27 Haziran 2020'de 10 milyonu, 27 Ağustos 2020'de 25 milyonu, 7 Kasım 2020'de 50 milyonu, 17 Aralık 2020'de 75 milyonu aşmıştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 Eylül 2020'de 1 milyona, 14 Ocak'ta ise 2 milyona ulaşmıştı.

KORONAVİRÜS NEDİR?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağza temas etmek risklidir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.

Vakaların yüzde 20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENENLER

-60 yaş üstü olanlar

-Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

-Kalp hastalığı

-Hipertansiyon

-Diyabet

-Kronik solunum yolu hastalığı

-Kanser

-Sağlık çalışanları

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA MI?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir. Şimdiye kadar 15 yaş altı 12 çocuk Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybetmiştir.

HAMİLELER RİSK ALTINDA MI?

Covid-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar Covid-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin Covid-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında Covid-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar Covid-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

KORONAVİRÜS TESTİ NEREDE YAPILIR?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

-Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

-Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

-Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

-Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

-Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

-Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.