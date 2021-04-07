7 Nisan 2021 Elektrik kesintisi BEDAŞ

7 Nisan Elektrik kesintisi BEDAŞ başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri detaylarıyla haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN ÇARŞAMBA 2021

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3424319

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), HİLAL, KARANFİL, KARATAŞ, MAREŞAL sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418871

İSTANBUL AVCILAR ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3433363

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-12, G-662, G-677, G-678, G-868, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 07/04/2021 10:00:00 - 07/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3398428

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah CAMİ YOLU sk bölgelerinde 07/04/2021 00:01:00 - 07/04/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3427316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 676., 718., 721., 722., 733., 734., 735., 736., 738., 739., 740., 741., 742., 743., 744., DR. SADIK AHMET sk / ÇINAR mah ESENLER sk bölgelerinde 07/04/2021 00:01:00 - 07/04/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3427317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 677., 678., 680., 682., 729., 734., ESENLER, GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah İSTANBUL sk bölgelerinde 07/04/2021 02:01:00 - 07/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3427318

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 608., 609., 610., 617., 618., 619., 620., 621., 622., 623., 624., 625., 626., 627., 628., 629., 631., 632., 633., KUTSAL sk bölgelerinde 07/04/2021 04:30:00 - 07/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418922

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2033., 2075., 2076., 2079., 2081., 2083. sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3399312

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 07/04/2021 00:00:00 - 07/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398429

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SANAYİ sk bölgelerinde 07/04/2021 03:00:00 - 07/04/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI, TURGUT REİS sk bölgelerinde 07/04/2021 03:00:00 - 07/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398432

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AYNALI, BİLLUR, FERAH, NAGİHAN, NAR , VALİDE, ÇARDAK, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 07/04/2021 05:30:00 - 07/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417419

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, ARDIÇ, MİMAR SİNAN, NAZLI, PELİT, ÇİÇEK sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3438113

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ARMUTLU, ÖMÜR 1 sk bölgelerinde 07/04/2021 11:00:00 - 07/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3418998

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 07/04/2021 00:00:00 - 07/04/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418999

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 07/04/2021 02:00:00 - 07/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3419000

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 07/04/2021 04:30:00 - 07/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3418351

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah DERELİ sk bölgelerinde 07/04/2021 00:01:00 - 07/04/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417441

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah AVCI, AZİM, BUHARA, BİRİKİM, DİLEK, FASIL, GÖKÇE, HÜRRİYET, KAFKAS, KÜHEYLAN, MEVSİM, TAŞKENT, TEK SANTRALİ, UMUT, İMREN sk bölgelerinde 07/04/2021 00:01:00 - 07/04/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418411

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN sk bölgelerinde 07/04/2021 10:00:00 - 07/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3385886

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah BALKAN, CİHANGİR sk bölgelerinde 07/04/2021 11:00:00 - 07/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3398415

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, CİCOZ YOLU, SEDİR, SÜMBÜL sk / MURATPAŞA mah CİCOZYOLU, KAMİL sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3424317

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 80., 82., KERVANSARAY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3418482

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT sk bölgelerinde 07/04/2021 12:00:00 - 07/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3437390

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah AKKAYA, AKŞİT, ASUDE, AYDENİZ, AYÇİÇEĞİ, BARLAS, BAYBORA, BAYINDIR, BEGÜM, BERİVAN, CEYLAN, DOĞAN 1, ELVAN, FİLİZ, GÜLHAYAT, KANARYA 4, SEYRAN 2, TURGUT REİS, ZEYNEP, ÇAMSAKIZI, ÇARMIKLI, ÇERKEZ, İBRAHİMZADE, ŞEBBOY, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 07/04/2021 01:00:00 - 07/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3436318

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, KAYA 2, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3436347

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AKŞEMSEDDİN, BEYPINARLAR, BEYZADE, GÜLHAYAT, HALİTPAŞA, LADİK, MAKUL, MALKOÇ, SEVİM, SÜVARİ ÇIKMAZI, TOYGAR, ZORLU, ÇAYIRKAPI sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3426321

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 792., 805., 808., 809., 810., 811., 812., 813., 814., 816., KARAOĞLANOĞLU, KAZIM KARABEKİR sk / KAZIM KARABEKİR mah 1037. sk bölgelerinde 07/04/2021 00:01:00 - 07/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3426322

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 435., 436., 437., 438., 439., 440., 502., 508., 509., 510., 513., 514., 515., 517., CENGİZ TOPEL, KARAOSMANOĞLU, OKUL, ÇENGEL sk bölgelerinde 07/04/2021 04:00:00 - 07/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417418

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 724., SAKARYA sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3418355

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1677., 1690., 1691., 1692., 1693., 1694. sk bölgelerinde 07/04/2021 00:00:00 - 07/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417342

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-1, G-104, G-105, G-106, G-107, G-109, G-110, G-111, G-112, G-202, G-24, G-40, G-411, GALATA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah CEYLAN sk / YUNUS EMRE mah 444., 445., 447., 448. sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3389355

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3143., HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 07/04/2021 09:30:00 - 07/04/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3437334

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 07/04/2021 10:00:00 - 07/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3435323

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgelerinde 07/04/2021 01:00:00 - 07/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3437367

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3438093

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 2.ERGUVAN, DAVUTPAŞA, KORU, SELANİK, ÇİÇEK sk bölgelerinde 07/04/2021 10:00:00 - 07/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3436345

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah NEVİYE sk / MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, BALİPAŞA YOKUŞU, BOSTAN, EMİN SİNAN HAMAMI, EMİN SİNAN HAMAMI ÇIKMAZI, ESİRCİ KEMALETTİN, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA FIRINI, HATTAT, MUTRİP, MÜHENDİS MEKTEBİ, NEVİYE, PEŞTAMALCI SELİM, SANDALCI İHSAN, SEMİH, TATLIKUYU, TİYATRO, YAHYAPAŞA sk / MİMAR KEMALETTİN mah TATLIKUYU HAMAMI sk / SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3436348

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah KOSKA, LALELİ, ORDU, ŞAİR HAŞMET sk / MİMAR KEMALETTİN mah KOSKA sk bölgelerinde 07/04/2021 13:00:00 - 07/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3393337

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 558., 560., 561., 561/2., 561/3., 576., 607/2., 608., GALERİ, KADİR AKDOĞAN sk / YENİ MAHALLE mah 556., 556/1., 586., 586/1., GALERİ sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3418979

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKASYA, AKIŞ, AKÇE, ALİM, AYÇA, BAŞYİĞİT, BEYDER, BOYABAT, CAMİALTI, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, FİDAN, GÜLEÇ, GÜZEL, KALAMIŞ, KAYNAK, KENDİR, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KÖKNAR, MARMARA, MAZİ, MÜRVER, NAKIŞ, NEZİR, OCAK, PARLAK, SALKIM, SEVİM, SÖĞÜT, TARÇIN, TAŞOCAĞI KÜMESİ, ZEMBİL KÜMESİ, ÇAMALTI, ÇİT, ÖNDER, İBRAHİM, İLKE sk bölgelerinde 07/04/2021 10:00:00 - 07/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3385879

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah GÜVERCİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417476

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk / MEHMET AKİF mah 1.AKARSU, 1.IŞIK, 2.AKARSU, KEMALPAŞA sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3439933

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BALTALİMANI HİSAR, BALTALİMANI ÇAYIR, BAŞARI, GAMZE, GELİNCİKLER, GÜLYOLU, GÜRBEN, HAVZA, HAYAL ÇIKMAZI, KAYA OCAĞI, KIRÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, KORU ÜSTÜ, SAKIP SABANCI, TAŞLIBAYIR, TEMİZ ÇIKMAZI, ULUSAL, UTKU, UYGAR, YETKİN, ÜLKÜ ÇIKMAZI, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk / EMİRGAN mah BOSTANLI, BOYACIKÖYÜ YOKUŞU, FIRIN, HAKKAK YÜMNİ, KOZA, MÜHENDİSLER, SAKIP SABANCI, TAN, ÇAMLAR, ŞİRİN sk / REŞİTPAŞA mah KIRMIZIÇAM sk bölgelerinde 07/04/2021 01:00:00 - 07/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3409360

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah AHUDUDU, AKAĞAÇ, BAHÇEKÖY, FATOŞ, GECE SEFALARI, GÜLFEM, KUŞDİLİ ÇIKMAZI, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ÇUVALCI sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3419330

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah AKÇAKOCA, DOĞANBEY, KARAAĞAÇ, KÖKNAR, LADİN, ORMAN, PALAMUT sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3431316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah DOĞANBEY, GÜRGENCİ ÇIKMAZI, KAYIN, ORMAN, ORMANCILAR ÇIKMAZI, TAŞ KONAKLARI, YUKARI DERE sk / KEMER mah ALAY, BEYAZ PAPATYA, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SADIK GÜNEY, SERÇE ÇIKMAZI, SÜLÜNLER, VALİDE SULTAN, YONCALIK, YÜZYIL IŞIL, ÇAMLIK YOKUŞU, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 07/04/2021 10:00:00 - 07/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3419331

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah AHUDUDU, AKAĞAÇ, BAHÇEKÖY, FATOŞ, GECE SEFALARI, GÜLFEM, KUŞDİLİ ÇIKMAZI, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ÇUVALCI sk bölgelerinde 07/04/2021 14:00:00 - 07/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3439947

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ADSIZNEFER, AKYEMİŞ, AKÇAKOCA, AYSEVER, BOLUBEYİ, BÜKLÜM ÇIKMAZI, BİLİM, DİVANI HÜMAYUN, EDİP, EDİZ, ERDİNÇ, EVVEL, FATİH, FUZULİ, GÖKBERK, GÜLHANE ÇIKMAZI, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜNAL, GÜRANİ, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HASYUNUS ÇIKMAZI, HOCAPAŞA, KÖYBAŞI, LÜTFÜ VARDAR, NUMAN, OKTAR, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SARAYBURNU, SUDE ÇIKMAZI, TEBRİZ, TEKCAN, TEVFİK FİKRET, TORUN, TUTUM, TÜRKAY, TÜRKÖZÜ, UÇMAZ, YİĞİTCAN, ZAĞNOSPAŞA, ZEMZEM, ÇANAKKALE, ÇEŞNİCİ, ÇİLOĞLU, ÇİÇEKLİ, ÖZGÜVEN, ŞAHESER, ŞAŞMAZ, ŞEFİK sk bölgelerinde 07/04/2021 01:00:00 - 07/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3440037

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDESTEN, BERHAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, HACI MUSTAFA ÇAĞIRIR, HALİM ULUŞAHİN, KADİR, KATKI, KAYNAK, PEMBEGÜL, PINAR, TANDOĞAN, YELKEN ÇIKMAZI, ÇAĞAN, ÜLKÜ, İLKEM sk bölgelerinde 07/04/2021 01:00:00 - 07/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3393352

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah NİSAN, PAMUKDEDE sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418984

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah MİNE, PELİT ÇIKMAZI, YAZAR, YENİCİ MEHMET sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3437320

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 07/04/2021 10:00:00 - 07/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3333592

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah ALAATTİN ELMAS, BAHÇECİK 1, BORU ÇİÇEĞİ, DARÜLACEZE sk / KAPTANPAŞA mah BAHÇECİK, DARÜLACEZE sk / MERKEZ mah BAŞAK 1, DARÜLACEZE, GÖNEN, NADİDE sk bölgelerinde 07/04/2021 00:00:00 - 07/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3421316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah DERMAN, ERDEK, GÖNÜL, GÜNEY 4, HİLAL 2, KÖŞK, NEŞE, ÇAKIL, ÇEŞME 1, İNCİ sk bölgelerinde 07/04/2021 09:00:00 - 07/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418484

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah EŞREF EFENDİ sk / CUMHURİYET mah ERGENEKON, SAKSI sk bölgelerinde 07/04/2021 14:30:00 - 07/04/2021 19:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 NİSAN 2021

NO: 3398378

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 158., 159., 159/1., 160., 160/1., 161., 162., 167., 169., 170., 172., 175., 178., 180., 181., 182., 183., 185., 187., 188., 190., 203., ŞEHİT NECATİ ÖZGEL sk bölgelerinde 07/04/2021 00:04:00 - 07/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398380

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2060., 2062., 2063., 2064., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2166., 2167., 2168., 2170., 2171., 2172., 2174., 2175., 2176., 2178., B, C, D sk / ESENTEPE mah 2385. sk bölgelerinde 07/04/2021 03:00:00 - 07/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418463

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / UĞUR MUMCU mah 2107., 2113., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 07/04/2021 12:00:00 - 07/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.