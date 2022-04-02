7 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 7 Nisan 2022 Perşembe maç programı...

7 NİSAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Nisan 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



18:00

Honka - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:45

Leipzig - Atalanta

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

CBC Sport, Exxen

19:45

Feyenoord - Slavia Prag

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final

cbcsport.tv, Exxen

19:45

Hvidovre IF - Lyngby

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:15

Foolad - Al Gharafa

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:15

Pakhtakor - Sepahan FC

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

22:00

Braga - Rangers

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Exxen

22:00

E.Frankfurt - Barcelona

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Exxen

22:00

West Ham - Lyon

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Exxen

22:00

Bodo Glimt - Roma

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final

Exxen

22:00

Leicester City - PSV

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final

cbcsport.tv, Exxen,

22:00

Marsilya - Paok

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final

Exxen,

23:15

Ahal - Al Ahli Dubai

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

23:15

Al Duhail - Al Taawon

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart