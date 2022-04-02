7 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
7 Nisan 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 7 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 7 Nisan 2022 Perşembe maç programı...
7 NİSAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
7 Nisan 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
18:00
Honka - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:45
Leipzig - Atalanta
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
CBC Sport, Exxen
19:45
Feyenoord - Slavia Prag
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final
cbcsport.tv, Exxen
19:45
Hvidovre IF - Lyngby
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:15
Foolad - Al Gharafa
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:15
Pakhtakor - Sepahan FC
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor HD, Spor Smart
22:00
Braga - Rangers
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
Exxen
22:00
E.Frankfurt - Barcelona
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
Exxen
22:00
West Ham - Lyon
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
Exxen
22:00
Bodo Glimt - Roma
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final
Exxen
22:00
Leicester City - PSV
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final
cbcsport.tv, Exxen,
22:00
Marsilya - Paok
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final
Exxen,
23:15
Ahal - Al Ahli Dubai
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
23:15
Al Duhail - Al Taawon
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor HD, Spor Smart