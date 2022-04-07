7 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 7 Nisan 2022 Perşembe televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 7 Nisan 2022 Perşembe günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
7 NİSAN PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panaroma
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
7 NİSAN PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:45 Camdaki Kız
7 NİSAN PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:25 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:05 Bir Zamanlar Çukurova
7 NİSAN PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
7 NİSAN PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Mehmet Özer İle Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Mahkum
7 NİSAN PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin'in Mutfağı
18.30 Star Haber
20:00 Her Şey Aşktan
7 NİSAN PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:15 Elimi Bırakma
09:05 Ramazan Klipleri
10:15 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
7 NİSAN PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:28İstiklal Marşı
05:30Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
06:30Aramızda Müzik Var
07:30Hayat Sanat
08:00Sade Saz
08:15Randevu
08:30Nakkaşın Fırçası
09:00Eşik
09:30Tarihin Ruhu
10:00Aramızda Müzik Var
10:45Yeryüzleri
11:00Felsefe Söyleşileri
12:00Hayat Sanat
12:30Coğrafyadan Kültüre Bağ
13:00Edebiyat Söyleşileri
14:00Yerli Sinema: 120
16:00Koleksiyoner
16:30Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
17:30Musikişinas
18:00Hayat Sanat
18:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
19:00Sinema +
19:45Geri Dönüşen Sanat
20:00Karar Perdesi
21:00Belgesel: Kökler
21:30Muhayyelat
22:00Yabancı Sinema: Hayal Bandosu (Bandar Band)
23:30Geleneğin Aydınlığı
23:45Sinema +
00:15Geri Dönüşen Sanat
00:30Arşivden Konserler
01:00Karar Perdesi
02:00Mavera
03:30Yabancı Sinema: Hayal Bandosu (Bandar Band)