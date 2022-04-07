7 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 7 Nisan 2022 Perşembe televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

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TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 7 Nisan 2022 Perşembe günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar... 7 NİSAN PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI 07:15 8'de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 11:15 Survivor All Star 13:00 Survivor Panaroma 14:45 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor All Star 7 NİSAN PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI 06:30 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:45 Camdaki Kız ​​​​​​​ ​​​​​​​ 7 NİSAN PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:25 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 20:05 Bir Zamanlar Çukurova ​​​​​​​ ​​​​​​​ 7 NİSAN PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Gelin Evi 08:00 Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12:00 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show ​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​ 7 NİSAN PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 Çalar Saat 10:45 Ekonomi Arası 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:15 Mehmet Özer İle Mutfakta Ramazan 13:00 En Hamarat Benim 16:00 Fulya ile Umudun Olsun 19:00 FOX Ana Haber 20:30 Mahkum ​​​​​​​​ ​​​​​​​ 7 NİSAN PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Pelin'in Mutfağı 18.30 Star Haber 20:00 Her Şey Aşktan ​​​​​​​ ​​​​​​​ 7 NİSAN PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:15 Elimi Bırakma 09:05 Ramazan Klipleri 10:15 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı) 15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 17:00 Ana Haber 19:00 Ramazan Sevinci 20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı) ​​​​​​​ ​​​​​​​ 7 NİSAN PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:28İstiklal Marşı 05:30Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 06:30Aramızda Müzik Var 07:30Hayat Sanat 08:00Sade Saz 08:15Randevu 08:30Nakkaşın Fırçası 09:00Eşik 09:30Tarihin Ruhu 10:00Aramızda Müzik Var 10:45Yeryüzleri 11:00Felsefe Söyleşileri 12:00Hayat Sanat 12:30Coğrafyadan Kültüre Bağ 13:00Edebiyat Söyleşileri 14:00Yerli Sinema: 120 16:00Koleksiyoner 16:30Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 17:30Musikişinas 18:00Hayat Sanat 18:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 19:00Sinema + 19:45Geri Dönüşen Sanat 20:00Karar Perdesi 21:00Belgesel: Kökler 21:30Muhayyelat 22:00Yabancı Sinema: Hayal Bandosu (Bandar Band) 23:30Geleneğin Aydınlığı 23:45Sinema + 00:15Geri Dönüşen Sanat 00:30Arşivden Konserler 01:00Karar Perdesi 02:00Mavera 03:30Yabancı Sinema: Hayal Bandosu (Bandar Band) Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri