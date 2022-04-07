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7 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 7 Nisan 2022 Perşembe televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

7 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 7 Nisan 2022 Perşembe günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

7 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

7 NİSAN PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panaroma

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

7 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

7 NİSAN PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:45 Camdaki Kız

​​​​​​​7 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

7 NİSAN PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:25 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:05 Bir Zamanlar Çukurova

​​​​​​​7 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

7 NİSAN PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

​​​​​​​​​​​​​​7 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

7 NİSAN PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Mehmet Özer İle Mutfakta Ramazan

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Mahkum

​​​​​​​​7 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

7 NİSAN PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Pelin'in Mutfağı

18.30 Star Haber

20:00 Her Şey Aşktan

​​​​​​​7 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

7 NİSAN PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:15 Elimi Bırakma

09:05 Ramazan Klipleri

10:15 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

​​​​​​​7 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

7 NİSAN PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:28İstiklal Marşı

05:30Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

06:30Aramızda Müzik Var

07:30Hayat Sanat

08:00Sade Saz

08:15Randevu

08:30Nakkaşın Fırçası

09:00Eşik

09:30Tarihin Ruhu

10:00Aramızda Müzik Var

10:45Yeryüzleri

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat

12:30Coğrafyadan Kültüre Bağ

13:00Edebiyat Söyleşileri

14:00Yerli Sinema: 120

16:00Koleksiyoner

16:30Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

17:30Musikişinas

18:00Hayat Sanat

18:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

19:00Sinema +

19:45Geri Dönüşen Sanat

20:00Karar Perdesi

21:00Belgesel: Kökler

21:30Muhayyelat

22:00Yabancı Sinema: Hayal Bandosu (Bandar Band)

23:30Geleneğin Aydınlığı

23:45Sinema +

00:15Geri Dönüşen Sanat

00:30Arşivden Konserler

01:00Karar Perdesi

02:00Mavera

03:30Yabancı Sinema: Hayal Bandosu (Bandar Band)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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