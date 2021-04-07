7 Nisan Hava Durumu 2021 | Bugün sıcak hava etkisini gösteriyor!

Meteoroloji'den alınan son verilere göre akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de sağanak yağmur görülürken gün içinde havanın parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.