7 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti
İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli illerinde gerçekleşecek su kesinti listeleri illerin resmi internet sayfalarında yayımlandı. Biz de vatandaşlar tarafından 7 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıklarıyla aratılan bu konuyu haberimizde derledik.
7 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internet mecrasında çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.
7 NİSAN ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİSİ
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karagümrük Mah,Hırka-İ Şerif Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|07.04.2021 00:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cevizli Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Yenilemesi
|Başlama Tarihi
|:
|07.04.2021 02:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
7 NİSAN ÇARŞAMBA ASKİ SU KESİNTİSİ
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 7.04.2021 09:05:00
Tamir Tarihi: 7.04.2021 15:30:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ HASANOĞLAN BEHÇELİEVLER.MH.SANAYİ BÖLGESİ DOĞU KARAAĞZI.CD.160.LIK HDPE BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER SANAYİ BÖLGESİ
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 7.04.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.04.2021 09:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ İÇME SUYU TEMİN EDİLEN ÇUBUK2 BARAJININ DİP SAVAK KARESEL VANALARININ ZAMANA BAĞLI YIPRANMA NEDENİ İLE KEÇE DEĞİŞİMİ VE BAKIMI İÇİN 24 SAATLİK SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Fatih Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi, Akkuzulu Mahallesi, Kapaklı Mahallesi, Akyurt-cücük Mahallesi, Taşpınar Mahallesi, Sünlü Mahallesi, Güladarpı Mahallesi, Esenboğa Mahallesi, Yenice Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Kargın Mahallesi
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 7.04.2021 08:50:00
Tamir Tarihi: 7.04.2021 14:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Atatürk Mahallesi Mehmet Akif caddesinde meydana gelen dağıtım şebeke hattı 75 lik pvc boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Atatürk Mahallesi-Aliağa Mahallesi-Hacı bey Mahallesi.
7 NİSAN ÇARŞAMBA İZSU SU KESİNTİSİ
ALİAĞA - YUKARI ŞEHİTKEMAL
06.04.2021 saat 19:00 ile 22:35 arasında yaklaşık 3 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
Diğer
POMPA ARIZASI NEDENİYLE YUKARIŞEHİTKEMALE SU VERİLEMİYOR
BERGAMA - MALTEPE, FATİH
06.04.2021 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MALTEPE VE FATİH MAHALLESİNDE 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
BORNOVA - EVKA 3
07.04.2021 saat 08:45 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
127/2 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP;BU KESİNTİDEN EVKA-3 MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR
KEMALPAŞA - İSTİKLAL
07.04.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
İZMİR CADDESİ ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SULAR KESİKTİR
KINIK - FATİH
31.03.2021 saat 08:40 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
Diğer
ELMADERE MAHALLESİNDEN GELEN KAYNAK SU HATTININ ARIZALANMASI NETİCESİNDE FATİH MAHALLESİ ÇINARLI KÜME EVLERİNDE (ESKİ CEZAEVİ KARŞISINDA) SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.
MENEMEN - 29 EKİM, 30 AĞUSTOS
07.04.2021 saat 08:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
Bağlantı Çalışması
10. CAD. BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE
7 NİSAN ÇARŞAMBA İSU SU KESİNTİSİ
Mustafapaşa Mah. / Gebze
07/04/2021 08:41:52 ile 07/04/2021 10:38:58 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKI nedeniyle su kesintisi.
Mevlana Mah. / Gebze
07/04/2021 08:41:52 ile 07/04/2021 10:38:58 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKI nedeniyle su kesintisi.
Çınarlı Mah. / Derince
07/04/2021 00:33:00 ile 07/04/2021 11:00:00 tarihleri arasında SEBEKE nedeniyle su kesintisi.
Yenikent Mah. / Derince
07/04/2021 00:33:00 ile 07/04/2021 11:00:00 tarihleri arasında SEBEKE nedeniyle su kesintisi.
Fatih Sultan Mah. / Derince
07/04/2021 00:33:00 ile 07/04/2021 11:00:00 tarihleri arasında SEBEKE nedeniyle su kesintisi.