7 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internet mecrasında çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

7 NİSAN ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Karagümrük Mah,Hırka-İ Şerif Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.04.2021 00:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 07.04.2021 02:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

7 NİSAN ÇARŞAMBA ASKİ SU KESİNTİSİ

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 7.04.2021 09:05:00

Tamir Tarihi: 7.04.2021 15:30:00

Detay: ELMADAĞ İLÇESİ HASANOĞLAN BEHÇELİEVLER.MH.SANAYİ BÖLGESİ DOĞU KARAAĞZI.CD.160.LIK HDPE BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER SANAYİ BÖLGESİ



ÇUBUK

Arıza Tarihi: 7.04.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 8.04.2021 09:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ İÇME SUYU TEMİN EDİLEN ÇUBUK2 BARAJININ DİP SAVAK KARESEL VANALARININ ZAMANA BAĞLI YIPRANMA NEDENİ İLE KEÇE DEĞİŞİMİ VE BAKIMI İÇİN 24 SAATLİK SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Fatih Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi, Akkuzulu Mahallesi, Kapaklı Mahallesi, Akyurt-cücük Mahallesi, Taşpınar Mahallesi, Sünlü Mahallesi, Güladarpı Mahallesi, Esenboğa Mahallesi, Yenice Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Kargın Mahallesi



NALLIHAN

Arıza Tarihi: 7.04.2021 08:50:00

Tamir Tarihi: 7.04.2021 14:00:00

Detay: Nallıhan ilçesi Atatürk Mahallesi Mehmet Akif caddesinde meydana gelen dağıtım şebeke hattı 75 lik pvc boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Atatürk Mahallesi-Aliağa Mahallesi-Hacı bey Mahallesi.

7 NİSAN ÇARŞAMBA İZSU SU KESİNTİSİ

ALİAĞA - YUKARI ŞEHİTKEMAL

06.04.2021 saat 19:00 ile 22:35 arasında yaklaşık 3 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

Diğer

POMPA ARIZASI NEDENİYLE YUKARIŞEHİTKEMALE SU VERİLEMİYOR

BERGAMA - MALTEPE, FATİH

06.04.2021 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MALTEPE VE FATİH MAHALLESİNDE 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

BORNOVA - EVKA 3

07.04.2021 saat 08:45 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

127/2 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP;BU KESİNTİDEN EVKA-3 MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR

KEMALPAŞA - İSTİKLAL

07.04.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

İZMİR CADDESİ ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SULAR KESİKTİR

KINIK - FATİH

31.03.2021 saat 08:40 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

Diğer

ELMADERE MAHALLESİNDEN GELEN KAYNAK SU HATTININ ARIZALANMASI NETİCESİNDE FATİH MAHALLESİ ÇINARLI KÜME EVLERİNDE (ESKİ CEZAEVİ KARŞISINDA) SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.

MENEMEN - 29 EKİM, 30 AĞUSTOS

07.04.2021 saat 08:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

Bağlantı Çalışması

10. CAD. BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE

7 NİSAN ÇARŞAMBA İSU SU KESİNTİSİ

Mustafapaşa Mah. / Gebze

07/04/2021 08:41:52 ile 07/04/2021 10:38:58 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKI nedeniyle su kesintisi.

Mevlana Mah. / Gebze

07/04/2021 08:41:52 ile 07/04/2021 10:38:58 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKI nedeniyle su kesintisi.

Çınarlı Mah. / Derince

07/04/2021 00:33:00 ile 07/04/2021 11:00:00 tarihleri arasında SEBEKE nedeniyle su kesintisi.

Yenikent Mah. / Derince

07/04/2021 00:33:00 ile 07/04/2021 11:00:00 tarihleri arasında SEBEKE nedeniyle su kesintisi.

Fatih Sultan Mah. / Derince

07/04/2021 00:33:00 ile 07/04/2021 11:00:00 tarihleri arasında SEBEKE nedeniyle su kesintisi.