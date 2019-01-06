Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 7 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası sonuçlandı.

Osmaniye Merkez Spor Salonunda 7 - 18 yaş arası yaklaşık 400 sporcunun katıldığı turnuva iki gün sürdü.

Katılım sayısının yoğun olduğu ve birbirinden çekişmeli müsabakaların oynandığı turnuvada her kategoride dereceye girenler Osmaniye Belediyesi tarafından ödüllendirildi.

Osmaniye Belediyesi'nin organizasyonunda Osmaniye Satranç İl Temsilciliğinin katkılarıyla yapılan turnuvada dereceye girenlerin ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu verdi. Azizoğlu, katkı ve katılımlarından dolayı tüm sporculara, velilere, turnuva hakemlerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Osmaniye Belediyesi tarafından 7 Ocak kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurtuluş kupası satranç turnuvasında 18 yaş ve altı erkekler kategorisinde Hüseyin Gökmen Topal birinci, Ertuğrul Kaan Yılmaz ikinci ve Mehmet Akif Özer üçüncü oldular. 18 yaş ve altı kızlar kategorisinde Hilal Ceren Avcı birinci, Büşra Öztürk ikinci ve Hilal Özgün üçüncü oldular. 10 yaş ve altı kızlar kategorisinde Eslem Kök birinci, Berra Gül ikinci ve Ecrin Rüya Saraç üçüncü oldular. 10 yaş ve altı erkekler kategorisinde Ali Mert Abalak birinci, Ali Kağan Yonca ikinci ve Mustafa Eren Abalak üçüncü oldular. 8 yaş altı erkekler kategorisinde Umut Yağız Gökşen birinci, Ömer Güneş ikinci ve Ali Miran Altun üçüncü oldu.

Kaynak: İHA