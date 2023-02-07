7 Şubat deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporu

Kahramanmaraş depremi sonrası 10 ilde meydana gelen hasar sonucu vatandaşlar enkaz çalışmalarına yardım ederken soğuk havayla da mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Türkiye'de ve deprem bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları yardım çalışmalarını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. İşte deprem bölgelerinde 5 günlük hava tahmin raporu.

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7 Şubat deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporu

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık deprem 10 ili şiddetle salladı. Günler öncesinden Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı meydana geleceği duyurulmuştu. Bölge yoğun kar yağışı altındayken depremin de meydana gelmesiyle birlikte vatandaşlar zor anlar yaşamaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre, depremin meydana geldiği bölgede Malatya ve Adıyaman dışında kar yağışı beklenmiyor. Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mersin'de il il 5 günlük hava durumu.7 Şubat deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporu

DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu kar yağışlı olacak. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanan deprem felaketinde etkilenen 10 ilde ise hava kapalı olacak.

7 Şubat deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporu

DEPREM BÖLGELERİNDE KAR BEKLENİYOR

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

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DEPREM BÖLGELERİ İL İLİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

HATAY

7 Şubat deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporu

KAHRAMANMARAŞ

7 Şubat deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporu

GAZİANTEP

7 Şubat deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporu

ADANA

7 Şubat deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporu

ADIYAMAN

7 Şubat deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporu

OSMANİYE

7 Şubat deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporu

ŞANLIURFA

7 Şubat deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporu

KİLİS

7 Şubat deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporu

MALATYA

7 Şubat deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporu

ELAZIĞ

7 Şubat deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporu

MERSİN

7 Şubat deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporu

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