7 Şubat Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU
7 Şubat Pazar günü gerçekleşecek planlı su kesintisi bilgileri, İzmir, Ankarai Kocaeli ve İstanbul'un Kanalizasyon ve Sular İdaresi Başkanlıklarının sitelerinde paylaşıldı. Biz de resmi verileri derleyerek 7 Şubat Pazar tarihinde bu kentlerde yaşanacak planlı su kesintilerini haberimizde derledik.
7 Şubat Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ - İSU başlıkları internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Ankara'da 7 Şubat Pazar günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...
7 ŞUBAT PAZAR İSKİ SU KESİNTİSİ
İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 7 Şubat Pazar günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.
7 ŞUBAT PAZAR ASKİ SU KESİNTİSİ
ÇAMLIDERE
Arıza Tarihi: 7.02.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 7.02.2021 18:00:00
Detay: Beşbeyler Sondaj kuyusundaki derin kuyuda meydana gelen İçme Suyu Motorlarında elektrik arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır
Etkilenen Yerler: : Körler Mahallesi, Kayabaşı Mahallesi Ömerağa Mahallesi Beyler Mahallesi Yayalar Mahallesi, Yahyalar Mahallesi, Orta Mahallesi
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 6.02.2021 22:00:00
Tamir Tarihi: 7.02.2021 14:00:00
Detay: “Çankaya,Mamak ve Elmadağ İlçe Merkezleri ve Mahalleleri İçme suyu Şebeke Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşi” kapsamında Kâşifhoca Sokak ve Güvey Sokakta içme suyu iletim hattı çalışmasına İstinaden Ø500 mm ductil iletim hattının mevcut hatlara bağlantı imalatlarının yapılacağından dolayı 06.02.2021 Cumartesi günü saat 22.00 ve 07.02.2021 Pazar günü 14:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Fakülteler Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Ön Cebeci Mahallesi ve çevresi
MAMAK
Arıza Tarihi: 6.02.2021 22:00:00
Tamir Tarihi: 7.02.2021 14:00:00
Detay: Mamak ilçesi Balkiraz mahallesi Tıp fakültesi caddesi caddesi ile kaşif hoca caddesi köşesinde su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden ilgili firma tarafından Q500 lük duktil iletim hattının mevcut hatlara bağlantı yapılacağından 06.02.2021 Cumartesi günü saat 22.00 ve 07.02.2021 Pazar günü 14.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Abidinpaşa .Akdere. Kazım orbay. Kutlu. Balkiraz. Saimekadın. Peyami safa. Kartaltepe. Mehtap. Mahalleri ile şafaktepe. Demirlibahçe. General zeki doğan mahallerin üst kotları
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 7.02.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 7.02.2021 15:00:00
Detay: ETİMESUT BAHÇEKAPI MAH. SANAYİ BULVARI ÜZERİ ERK İNŞAAT TARAFINDAN YAPILAN KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMASINDA Q200'LÜK DUKTİL BORUYA ZARAR VERİLMESİ NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: BAHÇEKAPI MAH. , HAVA VE JANDARMA LOJMANLARI.
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 6.02.2021 21:40:00
Tamir Tarihi: 6.02.2021 23:35:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ YENİMAHALLE KUBİLAY SOKAKTAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YENİMAHALLE
7 ŞUBAT PAZAR İZSU SU KESİNTİSİ
- BALÇOVA ÇETİN EMEÇ
07.02.2021 saat 10:10 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ A. Ş. KAYNAKLI PROGRAMLI ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE BÖLGEYE SU VERİLEMİYOR. POMPALAR DEVRE DIŞI.
- BERGAMA FATİH, ATATÜRK, GAZİOSMANPAŞA, FEVZİPAŞA
07.02.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ATATÜRK, FEVZİPAŞA, GAZİOSMANPAŞA VE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
- DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY
07.02.2021 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 48 sokakta meydana gelen ana boru arızasından dolayı çarşı hattında 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.
- KARABAĞLAR CENNETOĞLU, CENNETÇEŞME, LİMONTEPE, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, UZUNDERE
07.02.2021 saat 10:10 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ A. Ş. KAYNAKLI PROGRAMLI ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE BÖLGEYE SU VERİLEMİYOR. POMPALAR DEVRE DIŞI.
- KINIK POYRACIK
07.02.2021 saat 08:35 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası KINIK POYRACIK KARASU SOK TAMAMI SU ARIZASIN, DAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR
- MENDERES OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET
07.02.2021 saat 09:15 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI
7 ŞUBAT PAZAR İSU SU KESİNTİSİ
- Şehitler Mah. / Gölcük
07/02/2021 09:13:00 ile 07/02/2021 11:14:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.