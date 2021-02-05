7 Şubat Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 6.02.2021 22:00:00

Tamir Tarihi: 7.02.2021 14:00:00

Detay: “Çankaya,Mamak ve Elmadağ İlçe Merkezleri ve Mahalleleri İçme suyu Şebeke Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşi” kapsamında Kâşifhoca Sokak ve Güvey Sokakta içme suyu iletim hattı çalışmasına İstinaden Ø500 mm ductil iletim hattının mevcut hatlara bağlantı imalatlarının yapılacağından dolayı 06.02.2021 Cumartesi günü saat 22.00 ve 07.02.2021 Pazar günü 14:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Fakülteler Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Ön Cebeci Mahallesi ve çevresi