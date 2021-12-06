7 Şubat 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Şubat 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

7 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

20:00

Kocaelispor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

20:00

Radomiak Radom - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:30

Atromitos - OFI Crete

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

22:00

Tondela - Benfica

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Eindhoven - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Ajax - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Jong AZ - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Jong Utrecht - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Roda - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:45

Paris FC - Ajaccio

Fransa Ligue 2

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:45

Salernitana - Spezia

İtalya Serie A

S Sport, Bilyoner TV

23:00

Athletic Bilbao - Espanyol

İspanya La Liga

Spor Smart, Bilyoner TV