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  3. 7 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

7 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

7 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Temmuz 2021 Çarşamba maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

7 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Temmuz 2021 Çarşamba gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

17:00
Dinamo Kiev - Luzern
Hazırlık Maçı
Dinamo TV Youtube

19:00
Zenit - Werder Bremen
Hazırlık Maçı
Werder Bremen Youtube

19:00
Bodo Glimt - Legia Varşova
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

19:00
Dinamo Tiflis - Neftçi Bakü
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
CBC Sport, Bilyoner TV

19:30
Slovan Bratislava - Shamrock Rovers
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

20:00
Dinamo Zagreb - Valur
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

20:00
Ludogorets - Shakhtyor Soligorsk
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

20:00
Maccabi Haifa - Kairat Almaty
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

20:00
Malmö - Riga
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

20:00
Teuta - Sheriff Tiraspol
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

22:00
İngiltere - Danimarka
UEFA Euro 2020 Yarı Final
TRT 1, İçtimai TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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