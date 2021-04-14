7 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Temmuz 2021 Çarşamba gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

17:00

Dinamo Kiev - Luzern

Hazırlık Maçı

Dinamo TV Youtube



19:00

Zenit - Werder Bremen

Hazırlık Maçı

Werder Bremen Youtube



19:00

Bodo Glimt - Legia Varşova

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



19:00

Dinamo Tiflis - Neftçi Bakü

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

CBC Sport, Bilyoner TV



19:30

Slovan Bratislava - Shamrock Rovers

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



20:00

Dinamo Zagreb - Valur

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



20:00

Ludogorets - Shakhtyor Soligorsk

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



20:00

Maccabi Haifa - Kairat Almaty

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



20:00

Malmö - Riga

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



20:00

Teuta - Sheriff Tiraspol

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



22:00

İngiltere - Danimarka

UEFA Euro 2020 Yarı Final

TRT 1, İçtimai TV

