7 Temmuz Çarşamba İstanbul elektrik kesintileri! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgula!

BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın internet sitesinde yayımladığı 7 Temmuz Çarşamba elektrik kesin listesine göre elektriklerin kaç saat süreceği belli oldu. Peki elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgula!

BEDAŞ İSTANBUL 7 TEMMUZ ÇARŞAMBA

ATAŞEHİR

13:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: SAKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: BUĞDAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: BEYAZ KUMRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: ÖRNEKLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: SEBİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3024.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3025.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3027.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3029.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3030.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3032.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3033.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3034.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3036.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3037.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3038.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3039.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: ŞEHİT METE YÜKSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: NURİ PAKDİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: BEYAZ SÜMBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3028.

ÇEKMEKÖY

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: KADİR OVA

11:30 - 12:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: KENAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AHLAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AKSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: ÖZKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: FERHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: GÜLÇİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: YEŞİLYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: GÖKÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: ÇAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AKRAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AYDINTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: ÜZÜMLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: KARDEŞLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: ADNAN KAHVECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: YALÇIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AHUDUDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: KALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: GÜNAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AYSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜLNAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: CUMHURİYET

KADIKÖY

09:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BOZKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: LALEZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: YEŞİLKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: HACI MEHMETEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FENERLİREİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU

KARTAL

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: YEŞİLIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: ÇANAKKALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAVZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SERİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TECERDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MORSALKIM

PENDİK

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MÜZİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: EBRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: FİGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: FEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ELİBOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MİNNET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YAZGÜLÜ

SANCAKTEPE

09:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SADRAZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: GÜLHATMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: VEYSEL KARANİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SANCAKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: ALKILIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: İHRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: KEMAL KOÇAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: MEBUS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: MİLLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: MUAZZEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: AKYILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: AKSÖĞÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: KINALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: TUĞBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: NEZAKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: GÖKTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ESİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: DOĞANAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ASYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: MAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: EYÜP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: GUFRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: HALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: MERVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: SEBAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: EFELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ŞEHZADE

TUZLA

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ZİVER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: PAKSOY

ÜMRANİYE

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: POLİGON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: ŞİİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: USTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: ÜSKÜP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: BALKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: GÖKÇİN

09:30 - 11:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SANAYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ALEMDAĞ

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ACAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: BAŞAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ÇARDAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: GÜNGÖR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: GÜRSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: CANPOLAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NEYZEN TEVFİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: TÜTENGİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: DİRİLİŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SANCAR

11:30 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: GÜLERYÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: KAİNAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BAŞTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: DADALOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: MİTHATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: VERİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ATAM

ÜSKÜDAR

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SARIYAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KOCAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KARDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ÖZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ÖZEN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SULTAN MURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: VATANPERVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MIZRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AKI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ERYİĞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: EGE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GELİNCİK YOKUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: FENERBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SÜZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: VADİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: PAPATYA (ATA2) ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SUBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞATUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞDAŞIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: CADDEBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DEMİRKOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AYÇA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DEREBOYU YOKUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: NAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: YABANGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DEREBOYU

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: AYDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: BAYIRLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ERDAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: HAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: İSMET İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: DÜNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ZAMBAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: CEMAL GÜRSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: SİVASLILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ULAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ADEMBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ANADOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: TURAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: TURHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ÖZÇELİK

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BOSNA

BEDAŞ 7 TEMMUZ ÇARŞAMBA

ARNAVUTKÖY

NO: 4354433

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, ABİDİN, AKBAŞAK, AKCAN, ALEYNA, AMİRAL, AYSEMA, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BAŞARI, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERDİNÇ, ERENGÜL, EVİN, FREZYA, FİRUZ, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, GÜROL, HAKENDİŞ, HAMİT, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, ILGIT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, MİĞFER, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SAHUR, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SARNIÇ, SARP, SEVİLEN, SEZİN, SOYKAN, TAKVA, TAYFUR, TEKİNAY, TERTİP, TUTKUN, TUĞBA, YAĞIZALP, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZLAR, YURDANUR, ZAFERTEPE, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, İNAN, ŞAYESTE, ŞEMSİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah RUMELİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk bölgelerinde 07/07/2021 01:00:00 - 07/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4369341

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, ÇAVUŞLU, İNAYET sk / ATATÜRK mah BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, EBUBEKİR, EKER, ERKUL, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, MÜJGAN, NİHAN, OKUMUŞ, RAHLE, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, ÖMÜR, İLBEY, İSKEFİYE, ŞÖHRET, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk bölgelerinde 07/07/2021 02:30:00 - 07/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4369346

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AZİZİYE, VELİ sk bölgelerinde 07/07/2021 03:30:00 - 07/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4370912

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HASTANE mah sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4346453

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AHENK, ASLANPINAR, AZİZİYE, ERBATUR, KARAMAN, NAMAZGAH, OVA, YILDIZTEPE, ÖNCÜ sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354416

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah AKARCA, AKÇİÇEK, BOYALIK-BAKLALI, DURSUNKÖY-BOYALIK, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, KEKLİK, PETEK, SORGUN ÇIKMAZI, YEŞİL ÇİMEN, ŞEHİT ALİ YILMAZ sk bölgelerinde 07/07/2021 09:30:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 4240978

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ÜSTÜ sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237764

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-204, G-205, G-206, G-32, G-36, G-37, G-38, OZANLAR sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4337699

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATATÜRK, BİRLİK, G-100, G-165, G-213, G-214, G-566, G-566/1, G-567, G-636, G-637, G-638, G-639, G-640, G-641, G-642, G-643, G-644, G-645, G-646, G-798, G-801, G-802, GAZİ sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354434

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKKOYUN, ASMA, DENİZKÖŞKLER, DERYA, FİKRET, FİLİZ, GÜRAY, KORU ÇIKMAZI, MEHTAP, MUHTAR KAZIM AKGÜL, MÜMTAZ, MİNE, PANTER, SALKIM, YAKAMOZ, YOSUN, ZÜMRÜT, İSTEK sk bölgelerinde 07/07/2021 11:00:00 - 07/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4237709

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1457., 1458., 1459., 1462., 1463., 1464., 1465., İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354371

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 134., 139., 140., 143. sk bölgelerinde 01/01/1999 00:00:00 - 01/01/1999 00:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4220348

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 663., 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., BAĞCILAR sk / YAVUZ SELİM mah 1016. sk / YENİGÜN mah BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4351320

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1839. sk // ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GAYRET, GAZEL, GAZETECİ, GAZİ EMİR, GAZİ YOLU, GAZİPAŞA, GECİKMEZ, GELİŞİM, GENELGE, GEZER, GEZGİN, GÜNDEŞ, GÜNER, ULUDAĞ sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4372335

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1376., 1377., 1379., 1381., 1382., 1383., 1490., 1491., 1492., 1493., 1494., KOÇMAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 4354399

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah FERİT SIDAL sk bölgelerinde 07/07/2021 00:01:00 - 07/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354400

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BURHANBEY, BİLLUR 2, GAMZE, GÜNEŞLİ YOLU, KARDELEN, KAYALAR, KILIÇ 1, KUŞ, KÖYCEĞİZ, KÖYCEĞİZ ÇIKMAZI, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, TANYERİ, YASEMİN 1, YUSUFAĞA, ÜZEYİRAĞA, ŞEHİT SELİM AYAYDIN sk bölgelerinde 07/07/2021 03:30:00 - 07/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4311320

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FUATPAŞA, HURMALI, TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 07/07/2021 04:00:00 - 07/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 4348416

ISTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 07/07/2021 00:05:00 - 07/07/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4348417

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 07/07/2021 02:00:00 - 07/07/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4348418

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ YEŞİLKÖY mah , ARSLAN, FENER, GAZİ EVRENOS, KARANFİL BAHÇESİ, ÇINARLI, ÇİÇEK, İRFANİYE sk / YEŞİLYURT mah BAŞAK, DEMET, FENER, ORKİDE, SAHİL YOLU, ÜRGÜPLÜ sk // bölgelerinde 07/07/2021 04:00:00 - 07/07/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237733

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 4345413

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 07/07/2021 00:01:00 - 07/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4345405

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah BOZCAADA sk bölgelerinde 07/07/2021 00:01:00 - 07/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4345409

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah BOZCAADA sk bölgelerinde 07/07/2021 00:01:00 - 07/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4357348

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738., 2739., ABDULLAH PAŞA, DAĞARCIK, HÜRRİYET sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4359334

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738., 2739., ABDULLAH PAŞA, DAĞARCIK, HÜRRİYET sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 4226391

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ABBASAĞA KUYU, ARİFE, BEKÇİ, BOSTANÜSTÜ DERE, DUTLUBAHÇE, DUTLUK, FANUS, GAZİNO, IHLAMUR YILDIZ, JANDARMA MEKTEBİ, KALAS, KALKAN, KASAP KAMİL, MAŞUKLAR YOKUŞU, ORTAOYUNCU, REBAP, SALNAMECİ, YILDIZ, ÇEŞME YOKUŞU sk / CİHANNÜMA mah ABBASAĞA, ABBASAĞA ARALIĞI, ABBASAĞA CAMİ, AKDOĞAN, AKMAZÇEŞME, BARBAROS, BOSTANCI VELİ, BOSTANCIBAŞI, CİHANNÜMA, DALBUDAK, HASFIRIN, HÜSNÜ SAVMAN, MAZHARPAŞA, MEHMET ALİ BEY, RESSAM HAMDİ BEY, SALİHEFENDİ, SARAY, SELAMLIK, SERENCEBEY YOKUŞU, YENİ MAHALLE FIRIN, YILDIZ, ÇÖMEZLER, İSMAİLİYE, ŞEHİT KAZIM sk / SİNANPAŞA mah AKMAZÇEŞME, ALTINTAŞ, DERNE, IHLAMURDERE, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ MEKTEP, LEŞGER, MAŞUKLAR YOKUŞU, SELAMLIK, İLHAN, ŞEHİT ASIM sk / TÜRKALİ mah ABBASAĞA KUYU, ABBASAĞA ÇIKMAZI, ALTINTAŞ, ASMALIKAHVE, BEHÇET NECATİGİL, LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, MECİT ALİ, MUHTAR MOLLA, SALNAMECİ, TÜRKÇEŞME, UZUNCAOVA, İMAMZADE, ŞEHİT ASIM, ŞEHİT NURİ sk / YILDIZ mah HASIRCI VELİ, SERENCEBEY YOKUŞU, ÇİTLENBİK sk bölgelerinde 07/07/2021 00:00:00 - 07/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184158

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEYAZGÜL, CEVİZ, DOLAPLIKUYU, DUBARACI, DÜZYOL, KARAKAVAK, KÖRKADI, KİREÇHANE GEDİĞİ, SEKBANLAR, ŞARIK ARIYAK sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 4348320

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE, DAVUT PAŞA, ENDER, GÖLBOYU, HARBİYE, IHLAMUR, KALKAN, KUŞTEPE, OSMANLI, TERSANE, YÜKSEL, ÇALIŞLAR, ÇAMBAŞI, ÇAMLITEPE, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 07/07/2021 00:30:00 - 07/07/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354450

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 15., 2., 4., 6., 8., HÜRRİYET, ILGIN sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354428

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 138., 140. sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 4344359

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah DEV SÜLEYMAN, HACI AHMET KARAKOLU, KIR KAHYASI, LOKUMCU, OMUZDAŞ, REMZİ BABA, SAHANCI, YENİ ALEM, ŞEFKAT sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 4370393

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah GÜLDEFNE, KAYALI, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 4365319

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SARIGÜZEL, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAHARÇİÇEĞİ, BAŞKAYA, BUZAĞLIK ÇIKMAZI, BİLGE, DIRGAZ, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURDELE, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / AYDINLAR mah AKBİLGE ÇIKMAZI, AYPARE, BAHA, BAKLA, BALCI ÇIKMAZI, BİNKILIÇ, BİTENGÜL, GÖÇ, GÜREL, KARAN, KAYINPINAR, KEMAL PAŞA, MEDENİ, MERHAMET, MERİH, MEŞELİK, MİMAR SİNAN, NİŞANCI ÇIKMAZI, OSMANGAZİ, PEHLİVAN ÇIKMAZI, RIDVAN, SAFİR ÇIKMAZI, SERVİ, SEVİNÇ ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET, YILMAZ, ZEKİ ÇIKMAZI, ÇINARALTI, ÇOLAK, ÇİLEKÇİ ÇIKMAZI, ÖZKUL ÇIKMAZI, ÖZTUNÇ, ŞAN ÇIKMAZI, ŞENNUR sk / FATİH mah AÇANGÜL, BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANTEKİN, CANTÜRK, CANİK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CEREN, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVVAL, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LA bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354495

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, TABYALAR sk / ÇANAKÇA mah HAFIZ ÇIKMAZI, HÜDAYİ, TABYALAR, UYUM sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 4345455

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 577., 578., 578/1. ÇIKMAZ, 579., 590., BARBAROS sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4237109

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1117., 1118., 1121., 1127., 1128., 1129., 1130., 1131., 1135., 1137., 1139., 1140., 1141., 1152., 1153., 1154. sk bölgelerinde 07/07/2021 00:00:00 - 07/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237115

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1548. sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1121., 1137., 1138., 1139., 1140., 1141., 1142., 1143., 1145., 1146., 1147., 1148., 1149., 1152., 1153., 1154., 1157., 1159., AHMET ARİF sk / PINAR mah 1245. sk / ÇINAR mah 1410., 1411., AHMET ARİF sk bölgelerinde 07/07/2021 03:00:00 - 07/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354354

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1555., 1557., 1558., 1559., 1564. sk bölgelerinde 07/07/2021 09:30:00 - 07/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4311316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN, 1.PINAR, 1.TOMURCUK, 1.ÇELİK, 2.KAYNAK, 3.BAHÇE, 4.ÇİMEN, DEMET, FİDAN, ILGIN, MİS, SERA, YOLCU, ÇALIŞKAN, ÇEŞMEBAŞI, ÜSTKÜME, İSTANBUL, ŞİFA sk bölgelerinde 07/07/2021 01:00:00 - 07/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4350348

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.HÜLYA, 1.KAKTÜS, 2.FULYA, 2.NERGİS, 2.PINAR, 4.ZAMBAK, 5.MANOLYA, ABUHAYAT, AYÇİÇEK, BADEM, DİNÇ, FESLEĞEN, FİLİZ, GELİNCİK, GÜNEBAKAN, MUTEDİL, NANE, NİLGÜN, RÜZGAR, SAYA YOKUŞU, VEYSEL KARANİ, ÇALI, ÇIKRIK, ÖRGÜ, ÖĞÜT sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4351384

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ERSEN, HUZUR, KÖPRÜLÜ, MUSTAFA KEMAL, OĞUZ, SAMYELİ, YALI, YAYLIM, ÖZEN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 07/07/2021 12:00:00 - 07/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 4302316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAŞMUHASİP, BESTEKAR OSMAN, BİÇKİYURDU, CAĞALOĞLU HAMAMI, DR. EMİNPAŞA, DİVANYOLU, HACI TAHSİNBEY, MOLLA FENARİ, MOLLA FENARİ ÇIKMAZI, PROF. DR. KAZIM İSMAİL GÜRKAN, TİCARETHANE, TİCARETHANE ÇIKMAZI, ÇATALÇEŞME sk / HOCAPAŞA mah KUM MEYDANI sk bölgelerinde 07/07/2021 00:00:00 - 07/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4304317

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah DİVANYOLU sk / BİNBİRDİREK mah ASMALI ÇEŞME, AT MEYDANI, BABAYANİ, BOYACI AHMET, BİNBİRDİREK MEYDANI, DOSTLUK YURDU, DR. ŞEVKİBEY, DİVANYOLU, DİZDARİYE MEDRESESİ, DİZDARİYE YOKUŞU, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, IŞIK, KLOD FARER, PEYKHANE, PİYER LOTİ, SUTERAZİSİ, TERZİHANE, ÜÇLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEMİRCİ REŞİT, KASAP OSMAN, NAKİLBENT, SUTERAZİSİ, ÜÇLER HAMAMI, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞİFA HAMAMI sk / MOLLA FENARİ mah NUR-U OSMANİYE, VEZİRHANI sk / MUHSİNE HATUN mah ÜSTAD sk / SULTAN AHMET mah AT MEYDANI, KÜÇÜKAYASOFYA, NAKİLBENT, TAVUKHANE, ŞİFA HAMAMI sk bölgelerinde 07/07/2021 03:00:00 - 07/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 4343380

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATA, SALİHPAŞA, VOLKAN, YAVER, ŞEHİT HASAN GÜREŞEN sk bölgelerinde 07/07/2021 00:05:00 - 07/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4345475

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1029., 1036/1., 1037., 1072/2. sk bölgelerinde 07/07/2021 09:30:00 - 07/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4343329

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 274., 275., 276., 277., 285., PAŞAÇAYIRI sk bölgelerinde 07/07/2021 16:00:00 - 08/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 4307340

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgelerinde 07/07/2021 00:00:00 - 07/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4311319

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgelerinde 07/07/2021 03:00:00 - 07/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 4346398

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah İMREN sk / YAHYA KEMAL mah ADAK, AHLAT, AKICI, KIRAN, SUCU, TALATPAŞA, TİMUR, YALÇIN, İMREN, İÇTEN, ŞUBAT sk bölgelerinde 07/07/2021 09:30:00 - 07/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 4362316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.SİNOP, 2.ÇAMLIBEL, TELLİ KAVAK, TİMURLENK sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 4350333

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah sk / BAHÇEKÖY YENİ mah sk / BÜYÜKDERE mah sk / CUMHURİYET mah sk / DARÜŞŞAFAKA mah sk / FERAHEVLER mah sk / HUZUR mah sk / KAZIM KARABEKİR PAŞA mah sk / KEMER mah sk / KOCATAŞ mah sk / KUMKÖY mah sk / KİREÇBURNU mah sk / MASLAK mah sk / MERKEZ mah sk / PINAR mah sk / POLİGON mah sk / PTT EVLERİ mah sk / REŞİTPAŞA mah sk / TARABYA mah sk / USKUMRUKÖY mah sk / YENİKÖY mah sk / ZEKERİYAKÖY mah sk / ÇAMLITEPE mah sk / ÇAYIRBAŞI mah sk / İSTİNYE mah sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah sk bölgelerinde 07/07/2021 02:00:00 - 07/07/2021 02:45:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354340

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALBAY OSMAN, AYAZMALAR ÇIKMAZI, GELİNCİK, KERAMİBEY, KÜÇÜKTEPE, MÜBAŞİR, SAİT HALİM PAŞA, TAŞOCAĞI, YARIŞ, YENİLİK, ÇELEBİ DERESİ sk bölgelerinde 07/07/2021 09:30:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 4357331

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANDARLI, TRABLUSGARP sk bölgelerinde 07/07/2021 01:00:00 - 07/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4357334

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÜLCANIM, PALMİYE, SÖĞÜTLÜ, ÇAMLI sk bölgelerinde 07/07/2021 04:00:00 - 07/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4366317

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / SEMİZKUMLAR mah FERMAN, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, SEFALI, TERAKKİ sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4351372

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah BAHAR, DEĞİRMEN, MUHAREBE sk / ÇELTİK mah DEĞİRMEN, MUHAREBE, TAŞÇI, İHTİYAÇ sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 4350330

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HALASKARGAZİ, NAKİYE ELGÜN, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah NAKİYE ELGÜN, İZZETPAŞA sk bölgelerinde 07/07/2021 12:00:00 - 07/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 4343328

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1277., 1278., 1279., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4338329

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KALENDER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2059. sk / ESENTEPE mah 2394. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 162., 166., 167., 168., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / İSMETPAŞA mah 150., 151., 153., 45., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk bölgelerinde 07/07/2021 12:00:00 - 07/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4350349

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2395., 2396., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2850/3., 2851., 2854., 2858., 2861., 2862., 2863., 2864., 2865., 2866., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2874. sk bölgelerinde 07/07/2021 14:00:00 - 07/07/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.