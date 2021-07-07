7 Temmuz Çarşamba İstanbul elektrik kesintileri! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgula!
7 Temmuz Çarşamba İstanbul elektrik kesintileri! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgula! 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Gün içerisinde elektrikleri kesilen vatandaşlar BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın sitelerine girerek elektriklerin saat kaçta geleceği hakkında bilgi edinmek istiyor. Bizler de ilçe ilçe hangi bölgelerde elektriklerin kesildiğini ve saat kaçta geleceğine dair detaylara haberi
BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın internet sitesinde yayımladığı 7 Temmuz Çarşamba elektrik kesin listesine göre elektriklerin kaç saat süreceği belli oldu. Peki elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgula!
BEDAŞ İSTANBUL 7 TEMMUZ ÇARŞAMBA
ATAŞEHİR
13:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: SAKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: BUĞDAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: BEYAZ KUMRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: ÖRNEKLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: SEBİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3024.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3025.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3027.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3029.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3030.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3032.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3033.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3034.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3036.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3037.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3038.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3039.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: ŞEHİT METE YÜKSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: NURİ PAKDİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: BEYAZ SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3028.
ÇEKMEKÖY
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: KADİR OVA
11:30 - 12:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: KENAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AHLAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AKSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: ÖZKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: FERHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: GÜLÇİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: YEŞİLYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: GÖKÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: ÇAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AKRAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AYDINTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: ÜZÜMLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: KARDEŞLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: ADNAN KAHVECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: YALÇIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AHUDUDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: KALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: GÜNAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AYSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜLNAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: CUMHURİYET
KADIKÖY
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BOZKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: LALEZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: YEŞİLKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: HACI MEHMETEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FENERLİREİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: YEŞİLIRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: ÇANAKKALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAVZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SERİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TECERDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MORSALKIM
PENDİK
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MÜZİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: EBRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: FİGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: FEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ELİBOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MİNNET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YAZGÜLÜ
SANCAKTEPE
09:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SADRAZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: GÜLHATMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: VEYSEL KARANİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SANCAKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: ALKILIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: İHRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: KEMAL KOÇAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: MEBUS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: MİLLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: MUAZZEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: AKYILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: AKSÖĞÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: KINALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: TUĞBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: NEZAKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: GÖKTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ESİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: DOĞANAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ASYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: MAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: EYÜP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: GUFRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: HALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: MERVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: SEBAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: EFELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ŞEHZADE
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ZİVER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: PAKSOY
ÜMRANİYE
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: POLİGON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: ŞİİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: USTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: ÜSKÜP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: BALKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: GÖKÇİN
09:30 - 11:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SANAYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ALEMDAĞ
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ACAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: BAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ÇARDAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: GÜNGÖR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: GÜRSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: CANPOLAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NEYZEN TEVFİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: TÜTENGİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: DİRİLİŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SANCAR
11:30 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: GÜLERYÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: KAİNAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BAŞTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: DADALOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: MİTHATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: VERİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ATAM
ÜSKÜDAR
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SARIYAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KOCAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KARDELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ÖZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ÖZEN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SULTAN MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: VATANPERVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MIZRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AKI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ERYİĞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: EGE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GELİNCİK YOKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: FENERBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SÜZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: VADİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: PAPATYA (ATA2) ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SUBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞATUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞDAŞIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: CADDEBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DEMİRKOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AYÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DEREBOYU YOKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: NAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: YABANGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DEREBOYU
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: AYDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: BAYIRLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ERDAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: HAZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: İSMET İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: DÜNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ZAMBAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: CEMAL GÜRSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: SİVASLILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ULAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ADEMBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ANADOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: TURAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: TURHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ÖZÇELİK
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BOSNA
BEDAŞ 7 TEMMUZ ÇARŞAMBA
ARNAVUTKÖY
NO: 4354433
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, ABİDİN, AKBAŞAK, AKCAN, ALEYNA, AMİRAL, AYSEMA, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BAŞARI, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERDİNÇ, ERENGÜL, EVİN, FREZYA, FİRUZ, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, GÜROL, HAKENDİŞ, HAMİT, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, ILGIT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, MİĞFER, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SAHUR, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SARNIÇ, SARP, SEVİLEN, SEZİN, SOYKAN, TAKVA, TAYFUR, TEKİNAY, TERTİP, TUTKUN, TUĞBA, YAĞIZALP, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZLAR, YURDANUR, ZAFERTEPE, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, İNAN, ŞAYESTE, ŞEMSİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah RUMELİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk bölgelerinde 07/07/2021 01:00:00 - 07/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4369341
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, ÇAVUŞLU, İNAYET sk / ATATÜRK mah BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, EBUBEKİR, EKER, ERKUL, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, MÜJGAN, NİHAN, OKUMUŞ, RAHLE, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, ÖMÜR, İLBEY, İSKEFİYE, ŞÖHRET, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk bölgelerinde 07/07/2021 02:30:00 - 07/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4369346
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AZİZİYE, VELİ sk bölgelerinde 07/07/2021 03:30:00 - 07/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4370912
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HASTANE mah sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4346453
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AHENK, ASLANPINAR, AZİZİYE, ERBATUR, KARAMAN, NAMAZGAH, OVA, YILDIZTEPE, ÖNCÜ sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354416
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah AKARCA, AKÇİÇEK, BOYALIK-BAKLALI, DURSUNKÖY-BOYALIK, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, KEKLİK, PETEK, SORGUN ÇIKMAZI, YEŞİL ÇİMEN, ŞEHİT ALİ YILMAZ sk bölgelerinde 07/07/2021 09:30:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 4240978
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ÜSTÜ sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237764
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-204, G-205, G-206, G-32, G-36, G-37, G-38, OZANLAR sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4337699
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATATÜRK, BİRLİK, G-100, G-165, G-213, G-214, G-566, G-566/1, G-567, G-636, G-637, G-638, G-639, G-640, G-641, G-642, G-643, G-644, G-645, G-646, G-798, G-801, G-802, GAZİ sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354434
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKKOYUN, ASMA, DENİZKÖŞKLER, DERYA, FİKRET, FİLİZ, GÜRAY, KORU ÇIKMAZI, MEHTAP, MUHTAR KAZIM AKGÜL, MÜMTAZ, MİNE, PANTER, SALKIM, YAKAMOZ, YOSUN, ZÜMRÜT, İSTEK sk bölgelerinde 07/07/2021 11:00:00 - 07/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 4237709
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1457., 1458., 1459., 1462., 1463., 1464., 1465., İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354371
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 134., 139., 140., 143. sk bölgelerinde 01/01/1999 00:00:00 - 01/01/1999 00:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4220348
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 663., 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., BAĞCILAR sk / YAVUZ SELİM mah 1016. sk / YENİGÜN mah BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4351320
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1839. sk // ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GAYRET, GAZEL, GAZETECİ, GAZİ EMİR, GAZİ YOLU, GAZİPAŞA, GECİKMEZ, GELİŞİM, GENELGE, GEZER, GEZGİN, GÜNDEŞ, GÜNER, ULUDAĞ sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4372335
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1376., 1377., 1379., 1381., 1382., 1383., 1490., 1491., 1492., 1493., 1494., KOÇMAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 4354399
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah FERİT SIDAL sk bölgelerinde 07/07/2021 00:01:00 - 07/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354400
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BURHANBEY, BİLLUR 2, GAMZE, GÜNEŞLİ YOLU, KARDELEN, KAYALAR, KILIÇ 1, KUŞ, KÖYCEĞİZ, KÖYCEĞİZ ÇIKMAZI, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, TANYERİ, YASEMİN 1, YUSUFAĞA, ÜZEYİRAĞA, ŞEHİT SELİM AYAYDIN sk bölgelerinde 07/07/2021 03:30:00 - 07/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4311320
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FUATPAŞA, HURMALI, TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 07/07/2021 04:00:00 - 07/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 4348416
ISTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 07/07/2021 00:05:00 - 07/07/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4348417
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 07/07/2021 02:00:00 - 07/07/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4348418
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ YEŞİLKÖY mah , ARSLAN, FENER, GAZİ EVRENOS, KARANFİL BAHÇESİ, ÇINARLI, ÇİÇEK, İRFANİYE sk / YEŞİLYURT mah BAŞAK, DEMET, FENER, ORKİDE, SAHİL YOLU, ÜRGÜPLÜ sk // bölgelerinde 07/07/2021 04:00:00 - 07/07/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237733
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 4345413
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 07/07/2021 00:01:00 - 07/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4345405
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah BOZCAADA sk bölgelerinde 07/07/2021 00:01:00 - 07/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4345409
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah BOZCAADA sk bölgelerinde 07/07/2021 00:01:00 - 07/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4357348
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738., 2739., ABDULLAH PAŞA, DAĞARCIK, HÜRRİYET sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4359334
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738., 2739., ABDULLAH PAŞA, DAĞARCIK, HÜRRİYET sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 4226391
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ABBASAĞA KUYU, ARİFE, BEKÇİ, BOSTANÜSTÜ DERE, DUTLUBAHÇE, DUTLUK, FANUS, GAZİNO, IHLAMUR YILDIZ, JANDARMA MEKTEBİ, KALAS, KALKAN, KASAP KAMİL, MAŞUKLAR YOKUŞU, ORTAOYUNCU, REBAP, SALNAMECİ, YILDIZ, ÇEŞME YOKUŞU sk / CİHANNÜMA mah ABBASAĞA, ABBASAĞA ARALIĞI, ABBASAĞA CAMİ, AKDOĞAN, AKMAZÇEŞME, BARBAROS, BOSTANCI VELİ, BOSTANCIBAŞI, CİHANNÜMA, DALBUDAK, HASFIRIN, HÜSNÜ SAVMAN, MAZHARPAŞA, MEHMET ALİ BEY, RESSAM HAMDİ BEY, SALİHEFENDİ, SARAY, SELAMLIK, SERENCEBEY YOKUŞU, YENİ MAHALLE FIRIN, YILDIZ, ÇÖMEZLER, İSMAİLİYE, ŞEHİT KAZIM sk / SİNANPAŞA mah AKMAZÇEŞME, ALTINTAŞ, DERNE, IHLAMURDERE, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ MEKTEP, LEŞGER, MAŞUKLAR YOKUŞU, SELAMLIK, İLHAN, ŞEHİT ASIM sk / TÜRKALİ mah ABBASAĞA KUYU, ABBASAĞA ÇIKMAZI, ALTINTAŞ, ASMALIKAHVE, BEHÇET NECATİGİL, LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, MECİT ALİ, MUHTAR MOLLA, SALNAMECİ, TÜRKÇEŞME, UZUNCAOVA, İMAMZADE, ŞEHİT ASIM, ŞEHİT NURİ sk / YILDIZ mah HASIRCI VELİ, SERENCEBEY YOKUŞU, ÇİTLENBİK sk bölgelerinde 07/07/2021 00:00:00 - 07/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4184158
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEYAZGÜL, CEVİZ, DOLAPLIKUYU, DUBARACI, DÜZYOL, KARAKAVAK, KÖRKADI, KİREÇHANE GEDİĞİ, SEKBANLAR, ŞARIK ARIYAK sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 4348320
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE, DAVUT PAŞA, ENDER, GÖLBOYU, HARBİYE, IHLAMUR, KALKAN, KUŞTEPE, OSMANLI, TERSANE, YÜKSEL, ÇALIŞLAR, ÇAMBAŞI, ÇAMLITEPE, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 07/07/2021 00:30:00 - 07/07/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354450
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 15., 2., 4., 6., 8., HÜRRİYET, ILGIN sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354428
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 138., 140. sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 4344359
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah DEV SÜLEYMAN, HACI AHMET KARAKOLU, KIR KAHYASI, LOKUMCU, OMUZDAŞ, REMZİ BABA, SAHANCI, YENİ ALEM, ŞEFKAT sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 4370393
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah GÜLDEFNE, KAYALI, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 4365319
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SARIGÜZEL, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAHARÇİÇEĞİ, BAŞKAYA, BUZAĞLIK ÇIKMAZI, BİLGE, DIRGAZ, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURDELE, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / AYDINLAR mah AKBİLGE ÇIKMAZI, AYPARE, BAHA, BAKLA, BALCI ÇIKMAZI, BİNKILIÇ, BİTENGÜL, GÖÇ, GÜREL, KARAN, KAYINPINAR, KEMAL PAŞA, MEDENİ, MERHAMET, MERİH, MEŞELİK, MİMAR SİNAN, NİŞANCI ÇIKMAZI, OSMANGAZİ, PEHLİVAN ÇIKMAZI, RIDVAN, SAFİR ÇIKMAZI, SERVİ, SEVİNÇ ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET, YILMAZ, ZEKİ ÇIKMAZI, ÇINARALTI, ÇOLAK, ÇİLEKÇİ ÇIKMAZI, ÖZKUL ÇIKMAZI, ÖZTUNÇ, ŞAN ÇIKMAZI, ŞENNUR sk / FATİH mah AÇANGÜL, BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANTEKİN, CANTÜRK, CANİK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CEREN, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVVAL, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LA bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354495
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, TABYALAR sk / ÇANAKÇA mah HAFIZ ÇIKMAZI, HÜDAYİ, TABYALAR, UYUM sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 4345455
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 577., 578., 578/1. ÇIKMAZ, 579., 590., BARBAROS sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 4237109
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1117., 1118., 1121., 1127., 1128., 1129., 1130., 1131., 1135., 1137., 1139., 1140., 1141., 1152., 1153., 1154. sk bölgelerinde 07/07/2021 00:00:00 - 07/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237115
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1548. sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1121., 1137., 1138., 1139., 1140., 1141., 1142., 1143., 1145., 1146., 1147., 1148., 1149., 1152., 1153., 1154., 1157., 1159., AHMET ARİF sk / PINAR mah 1245. sk / ÇINAR mah 1410., 1411., AHMET ARİF sk bölgelerinde 07/07/2021 03:00:00 - 07/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354354
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1555., 1557., 1558., 1559., 1564. sk bölgelerinde 07/07/2021 09:30:00 - 07/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 4311316
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN, 1.PINAR, 1.TOMURCUK, 1.ÇELİK, 2.KAYNAK, 3.BAHÇE, 4.ÇİMEN, DEMET, FİDAN, ILGIN, MİS, SERA, YOLCU, ÇALIŞKAN, ÇEŞMEBAŞI, ÜSTKÜME, İSTANBUL, ŞİFA sk bölgelerinde 07/07/2021 01:00:00 - 07/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4350348
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.HÜLYA, 1.KAKTÜS, 2.FULYA, 2.NERGİS, 2.PINAR, 4.ZAMBAK, 5.MANOLYA, ABUHAYAT, AYÇİÇEK, BADEM, DİNÇ, FESLEĞEN, FİLİZ, GELİNCİK, GÜNEBAKAN, MUTEDİL, NANE, NİLGÜN, RÜZGAR, SAYA YOKUŞU, VEYSEL KARANİ, ÇALI, ÇIKRIK, ÖRGÜ, ÖĞÜT sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4351384
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ERSEN, HUZUR, KÖPRÜLÜ, MUSTAFA KEMAL, OĞUZ, SAMYELİ, YALI, YAYLIM, ÖZEN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 07/07/2021 12:00:00 - 07/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 4302316
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAŞMUHASİP, BESTEKAR OSMAN, BİÇKİYURDU, CAĞALOĞLU HAMAMI, DR. EMİNPAŞA, DİVANYOLU, HACI TAHSİNBEY, MOLLA FENARİ, MOLLA FENARİ ÇIKMAZI, PROF. DR. KAZIM İSMAİL GÜRKAN, TİCARETHANE, TİCARETHANE ÇIKMAZI, ÇATALÇEŞME sk / HOCAPAŞA mah KUM MEYDANI sk bölgelerinde 07/07/2021 00:00:00 - 07/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4304317
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah DİVANYOLU sk / BİNBİRDİREK mah ASMALI ÇEŞME, AT MEYDANI, BABAYANİ, BOYACI AHMET, BİNBİRDİREK MEYDANI, DOSTLUK YURDU, DR. ŞEVKİBEY, DİVANYOLU, DİZDARİYE MEDRESESİ, DİZDARİYE YOKUŞU, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, IŞIK, KLOD FARER, PEYKHANE, PİYER LOTİ, SUTERAZİSİ, TERZİHANE, ÜÇLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEMİRCİ REŞİT, KASAP OSMAN, NAKİLBENT, SUTERAZİSİ, ÜÇLER HAMAMI, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞİFA HAMAMI sk / MOLLA FENARİ mah NUR-U OSMANİYE, VEZİRHANI sk / MUHSİNE HATUN mah ÜSTAD sk / SULTAN AHMET mah AT MEYDANI, KÜÇÜKAYASOFYA, NAKİLBENT, TAVUKHANE, ŞİFA HAMAMI sk bölgelerinde 07/07/2021 03:00:00 - 07/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 4343380
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATA, SALİHPAŞA, VOLKAN, YAVER, ŞEHİT HASAN GÜREŞEN sk bölgelerinde 07/07/2021 00:05:00 - 07/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4345475
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1029., 1036/1., 1037., 1072/2. sk bölgelerinde 07/07/2021 09:30:00 - 07/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4343329
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 274., 275., 276., 277., 285., PAŞAÇAYIRI sk bölgelerinde 07/07/2021 16:00:00 - 08/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 4307340
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgelerinde 07/07/2021 00:00:00 - 07/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4311319
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgelerinde 07/07/2021 03:00:00 - 07/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 4346398
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah İMREN sk / YAHYA KEMAL mah ADAK, AHLAT, AKICI, KIRAN, SUCU, TALATPAŞA, TİMUR, YALÇIN, İMREN, İÇTEN, ŞUBAT sk bölgelerinde 07/07/2021 09:30:00 - 07/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 4362316
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.SİNOP, 2.ÇAMLIBEL, TELLİ KAVAK, TİMURLENK sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 4350333
KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah sk / BAHÇEKÖY YENİ mah sk / BÜYÜKDERE mah sk / CUMHURİYET mah sk / DARÜŞŞAFAKA mah sk / FERAHEVLER mah sk / HUZUR mah sk / KAZIM KARABEKİR PAŞA mah sk / KEMER mah sk / KOCATAŞ mah sk / KUMKÖY mah sk / KİREÇBURNU mah sk / MASLAK mah sk / MERKEZ mah sk / PINAR mah sk / POLİGON mah sk / PTT EVLERİ mah sk / REŞİTPAŞA mah sk / TARABYA mah sk / USKUMRUKÖY mah sk / YENİKÖY mah sk / ZEKERİYAKÖY mah sk / ÇAMLITEPE mah sk / ÇAYIRBAŞI mah sk / İSTİNYE mah sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah sk bölgelerinde 07/07/2021 02:00:00 - 07/07/2021 02:45:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354340
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALBAY OSMAN, AYAZMALAR ÇIKMAZI, GELİNCİK, KERAMİBEY, KÜÇÜKTEPE, MÜBAŞİR, SAİT HALİM PAŞA, TAŞOCAĞI, YARIŞ, YENİLİK, ÇELEBİ DERESİ sk bölgelerinde 07/07/2021 09:30:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 4357331
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANDARLI, TRABLUSGARP sk bölgelerinde 07/07/2021 01:00:00 - 07/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4357334
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÜLCANIM, PALMİYE, SÖĞÜTLÜ, ÇAMLI sk bölgelerinde 07/07/2021 04:00:00 - 07/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4366317
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / SEMİZKUMLAR mah FERMAN, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, SEFALI, TERAKKİ sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4351372
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah BAHAR, DEĞİRMEN, MUHAREBE sk / ÇELTİK mah DEĞİRMEN, MUHAREBE, TAŞÇI, İHTİYAÇ sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 4350330
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HALASKARGAZİ, NAKİYE ELGÜN, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah NAKİYE ELGÜN, İZZETPAŞA sk bölgelerinde 07/07/2021 12:00:00 - 07/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 4343328
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1277., 1278., 1279., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4338329
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KALENDER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2059. sk / ESENTEPE mah 2394. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 162., 166., 167., 168., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / İSMETPAŞA mah 150., 151., 153., 45., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk bölgelerinde 07/07/2021 12:00:00 - 07/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4350349
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2395., 2396., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2850/3., 2851., 2854., 2858., 2861., 2862., 2863., 2864., 2865., 2866., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2874. sk bölgelerinde 07/07/2021 14:00:00 - 07/07/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.