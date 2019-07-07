7 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi
Sarı kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.
GALATASARAY
- Sarı kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.
FENERBAHÇE
- 10.00 Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla bir araya gelerek forma imzalayacak
- Sarı-lacivertliler günü izinli geçirecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
- Takım izinli
TRABZONSPOR
- Bordo mavili takım, hazırlıklarını bugün yapacağı tek idmanla devam ettirecek.
YAĞLI GÜREŞ
- 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde müsabakalar yapılacak.
KADINLAR DÜNYA KUPASI
- Final
18.00 ABD - Hollanda
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
- Son 16 Turu
19.00 Madagascar - D. Kongo (Luyindama, Moke)
22.00 Cezayir - Gine (Feghouli, Slimani, Koita)
COPA AMERICA
- Final
23.00 Brezilya - Peru
VOLEYBOL
- Erkekler FIVB Challenger Kupası
18.30 Türkiye - Beyaz Rusya (3'üncülük maçı)
21.30 Küba - Slovenya (Final)
- Kadınlar Milletler Ligi
10.00 Türkiye - Çin (3'üncülük maçı)
14.30 Brezilya - ABD (Final)
DHA
HABERE YORUM KAT