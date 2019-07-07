İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. 7 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

7 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

Sarı kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.

7 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

GALATASARAY

- Sarı kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE

- 10.00 Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla bir araya gelerek forma imzalayacak

- Sarı-lacivertliler günü izinli geçirecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

- Takım izinli

TRABZONSPOR

- Bordo mavili takım, hazırlıklarını bugün yapacağı tek idmanla devam ettirecek.

YAĞLI GÜREŞ

- 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde müsabakalar yapılacak.

KADINLAR DÜNYA KUPASI

- Final

18.00 ABD - Hollanda

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

- Son 16 Turu

19.00 Madagascar - D. Kongo (Luyindama, Moke)

22.00 Cezayir - Gine (Feghouli, Slimani, Koita)

COPA AMERICA

- Final

23.00 Brezilya - Peru

VOLEYBOL

- Erkekler FIVB Challenger Kupası

18.30 Türkiye - Beyaz Rusya (3'üncülük maçı)

21.30 Küba - Slovenya (Final)

- Kadınlar Milletler Ligi

10.00 Türkiye - Çin (3'üncülük maçı)

14.30 Brezilya - ABD (Final)

DHA

HABERE YORUM KAT