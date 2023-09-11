7. Uluslararası Bergama Fotoğraf Günleri ve Fotoğrafçılar Maratonu başlıyor

28 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek maratonda Bergama'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri belgelenecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
7. Uluslararası Bergama Fotoğraf Günleri ve Fotoğrafçılar Maratonu başlıyor

28 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek maratonda Bergama'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri belgelenecek. 3 farklı kategoride gerçekleşecek maratonda 16 farklı ödül verilecek.

UNESCO Dünya Mirası Bergama'yı fotoğraflarla yurtiçi ve yurt dışında tanıtmak amacıyla düzenlenecek 7. Uluslararası Bergama Fotoğraf Günleri ve Fotoğrafçılar Maratonu'nda, Bergama'nın güzellikleri objektiflere yansıyacak. Bergama Belediyesi ve Bergama Amatör Fotoğraf Sanatı Derneği (BEAFSAD) iş birliği ile yapılacak olan maratonda toplam ödül 128 bin 500 TL olarak belirlendi. Etkinlik boyunca Bergama Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sergiler, fotoğraf gösterileri, söyleşiler ve eğitimler ile Bergama'nın zenginlikleri sanat ve fotoğraf tutkunlarıyla buluşacak.

3 farklı kategoride yarışma

A Kategoride (Bergama /Tarih Mimari) B Kategori (Bergama / Hayatın İçinden) ve C Kategori (Merkezden Uzakta Kırsal) olmak üzere yarışmacılar 3 farklı kategoride yarışma şansı bulacak. Birinci olacak fotoğraflara 12 bin TL, ikincilere 8 bin TL, üçüncülere 4 bin TL, mansiyon ödüllere 2 bin 500 TL ve sergiye katılacak her kategoride 10 fotoğrafa bin 500'er TL ödül verilecek. A, B ve C kategorilerindeki konuların olduğu drone fotoğraf birincisine "Mehmet İzzet Kutlu Özel Ödülü" olarak 4 bin TL ödül verilecek.

Farklı coğrafyalardan gelecek fotoğrafçılarla Bergama'nın kültürel zenginliklerinin bir araya getirileceği maratonda ilham verici deneyimler yaşanacak ve kültürel miras geniş kitlelere aktarılacak. 18 yaş üstü herkesin katılabileceği yarışmaya tüm fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Son Haberler
Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı
Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı
Güder’den öğrencilere ilk ders sürprizi
Güder’den öğrencilere ilk ders sürprizi
Serbest Bölge, Kayseri ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor
Serbest Bölge, Kayseri ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor
Başkan Sandıkçı: “Eğitime desteğimiz artarak devam edecek”
Başkan Sandıkçı: “Eğitime desteğimiz artarak devam edecek”
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!