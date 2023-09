7. Uluslararası Bergama Fotoğraf Günleri ve Fotoğrafçılar Maratonu başlıyor

28 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek maratonda Bergama'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri belgelenecek. 3 farklı kategoride gerçekleşecek maratonda 16 farklı ödül verilecek.

UNESCO Dünya Mirası Bergama'yı fotoğraflarla yurtiçi ve yurt dışında tanıtmak amacıyla düzenlenecek 7. Uluslararası Bergama Fotoğraf Günleri ve Fotoğrafçılar Maratonu'nda, Bergama'nın güzellikleri objektiflere yansıyacak. Bergama Belediyesi ve Bergama Amatör Fotoğraf Sanatı Derneği (BEAFSAD) iş birliği ile yapılacak olan maratonda toplam ödül 128 bin 500 TL olarak belirlendi. Etkinlik boyunca Bergama Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sergiler, fotoğraf gösterileri, söyleşiler ve eğitimler ile Bergama'nın zenginlikleri sanat ve fotoğraf tutkunlarıyla buluşacak.

3 farklı kategoride yarışma

A Kategoride (Bergama /Tarih Mimari) B Kategori (Bergama / Hayatın İçinden) ve C Kategori (Merkezden Uzakta Kırsal) olmak üzere yarışmacılar 3 farklı kategoride yarışma şansı bulacak. Birinci olacak fotoğraflara 12 bin TL, ikincilere 8 bin TL, üçüncülere 4 bin TL, mansiyon ödüllere 2 bin 500 TL ve sergiye katılacak her kategoride 10 fotoğrafa bin 500'er TL ödül verilecek. A, B ve C kategorilerindeki konuların olduğu drone fotoğraf birincisine "Mehmet İzzet Kutlu Özel Ödülü" olarak 4 bin TL ödül verilecek.

Farklı coğrafyalardan gelecek fotoğrafçılarla Bergama'nın kültürel zenginliklerinin bir araya getirileceği maratonda ilham verici deneyimler yaşanacak ve kültürel miras geniş kitlelere aktarılacak. 18 yaş üstü herkesin katılabileceği yarışmaya tüm fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)