İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. 7 yaşındaki Abdullah'ı üvey annesi hortumla döverek öldürdü (2)

7 yaşındaki Abdullah'ı üvey annesi hortumla döverek öldürdü (2)

Konya'da 7 yaşındaki Suriye uyruklu üvey oğmu Azzam Al Abdullah, hortumla dövüp, defalarca havaya kaldırıp yere atıp ölümüne neden olan Raaşa Osman, "çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

7 yaşındaki Abdullah'ı üvey annesi hortumla döverek öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Konya'da 7 yaşındaki Suriye uyruklu üvey oğmu Azzam Al Abdullah, hortumla dövüp, defalarca havaya kaldırıp yere atıp ölümüne neden olan Raaşa Osman, "çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT