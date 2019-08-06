7 yaşındaki çocuğa ayrı yaşadığı annesi tarafından işkence iddiası

SAMSUN (İHA) – Samsun'da babasıyla yaşayan 7 yaşındaki bir çocuğun ayrı yaşadığı annesi tarafından Van'a kaçırılıp işkenceye maruz kaldığı iddia edildi. Eli matkapla delindiği iddia edilen çocuğun vücudu ise ısırılarak tahrip edildi. Ayrıca çocuğun, annesi ve birlikte yaşadığı şahıs tarafından Van Gölü'ne atıldığı da iddia edildi.

İddiaya göre, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde esnaflık yapan Emrah Asan (40), yaklaşık 5 yıl önce eşi Ayla K.'dan boşandı. İddiaya göre, Van'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan Ayla K., 1 ay önce 7 yaşındaki çocukları Ömer Yusuf Asan'ı kendi annesiyle birlikte Van'a kaçırdı. Küçük Ömer, Van'a gittikten birkaç gün sonra "babama gideceğim" deyince annesi Ayla K. ve annesinin birlikte yaşadığı İnan K. tarafından işkencelere maruz kaldı. Annesi ve birlikte yaşadığı şahıs tarafından eli matkapla delinmeye çalışılan küçük çocuk daha sonra uykusundan uyandırılıp vücudunun çoğu yeri ısırılarak tahrip edildi. En sonra nokta olarak anne ve birlikte yaşadığı adam tarafından ölmesi için Van Gölü'ne atıldığı ileri sürülen 7 yaşındaki çocuk yüzme bilmesi sayesinde hayatta kaldı.

Baba şikayetçi oldu

Çocuğun durumunu gören bir başka aile ise çocuğun yanına gidip babasının numarasını istedi. Durumu öğrenen baba Emrah Asan, Van'a gidip çocuğunu annesinin yanından aldı. Anneden ve yanında yaşadığı şahıstan şikayetçi olan Emrah Asan, çocuğuna işkence yapan kişilerin en ağır cezayı almasını istedi.

"Van Gölü'ne atmaya kalkmışlar"

Yaşadığı acıyı anlatan baba Emrah Asan, "Oğlum yaklaşık 1 ay önce boşandığım annesi ve anneannesi tarafından Samsun'dan Van'a kaçırıldı. Daha sonra oğlum "babama gideceğim" demesi üzerine beraber yaşadığı şahıs tarafından eli matkapla delindi. Oğlum yaklaşık 15 gün elini oynatamamış. Gece uyurken yatağından kaldırılıp bütün vücudu ısırılarak tahrip edilmiş. Annesi oğluma "adam olsan bunların hiçbiri başına gelmezdi" demiş. Bu çocuk daha 7 yaşında. Bu kadın Van'da öğretmenlik yapıyor. Çocuğumun ellerini bağlayıp Van'da bir dağa bırakmışlar. Daha sonra o kadın adamla birlikte geri gidip çocuğun ölmediğini görünce almışlar. Çocuğum hepsini anlattı. Karnına yumruk atmışlar. Artık en son noktaya gelip çocuğumu Van Gölü'ne atmaya kalkmışlar. Çocuğum yüzme bildiği için oradan kurtuldu. Şükürler olsun ki oğlum kurtuldu. Orada çok iyi bir aileye rast gelmiş. Onların sayesinde kurtuldu. Oğlum onlara numaramı vermiş. Onlarda beni aradı. Ben önce inanmak istemedim. Çocuğumdan fotoğraf attılar. Ben hemen Van'a gittim aldım çocuğumu. Çocuğum toparladı şükürler olsun. Ben de toparlanacağım yakında" dedi.

"Cezasız kalmasınlar"

Çocuğun annesinin ve beraber yaşadığı şahsın ifadelerinde çocuğun dışarıda oynarken yaralandığını söylediğini kaydeden Asan, "Bu kadın hakkında hiçbir işlem yapılmadı ve hala öğretmenlik yapıyor. Yetkililer bu insanları cezasız bırakmasın. Bu kadın yaklaşık 3 yıl önce yine aynısını yaptı. O gün yine şikayetçi olmuştum yine serbest kalmışlardı. 3 yıl sonra aynısın yaptı. Yine aynısını yapmayacağının garantisi yok. Adalet Bakanlığından adalet istiyorum. Çocuğuma bunu yapanlar ceza alsın. Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir insana öğretmenlik yaptırmasın. Allah'tan korksunlar. Bir de bizi arayıp tehdit ediyorlar. Bu cesaret nereden buluyorlar. Sadece adalet istiyorum" diye konuştu.

"Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi oldum"

Van'dan Samsun'a gelir gelmez Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirten Asan, "Daha sonra fotoğrafları ve evrakları yine savcılığa teslim ettim. Cezalarını çekmelerini istiyorum. Serbest kalmasınlar" şeklinde konuştu.

"Elimi matkapla deldiler"

Küçük çocuk ise Van'a kaçırıldıktan sonra annesine "Babama gideceğim" dediğini ifade ederek, "Bunu deyince o kadın adama "matkapla elini del" dedi. Adam elimi deldi. Canım çok acıdı. 2 gün sonra uykumdan uyandırıp beni ısırdılar. Sonra denize(Van Gölü) götürdüler oraya atıp boğmaya çalıştılar. Sonra beni birisi gördü onlara babamın numarasını verdim. Sonra babamı aradılar, beni kurtardı babam. Bundan sonra hep babamla kalmak istiyorum. Annemi bir daha görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Babanın şikayeti üzerine gözaltına alınan anne serbest bırakılırken, arkadaşı ise tutuklandı.

Kaynak: İHA