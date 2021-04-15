Kaza ucuz atlatıldı! Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde babasına ait tekstil atölyesinden çıkıp, iki sokak ötedeki evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Küçük kız kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tekstil atölyesi işleten babasına ait iş yerinden çıkıp iki sokak ötedeki evine gitmek için caddenin karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki Elif Önal'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Elif, sürücü ve vatandaşlar tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle geçici olarak kısmi görme kaybı yaşayan Elif Önal'ın vücudunda ise hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı