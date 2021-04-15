Tarihi kalede kan donduran olay! Urfa Kalesi eteğinde kanlar içinde ceset bulunduDenizli'de Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi gerçekleştirildiMamo isminin anlamı nedir, Mamo ne demektir? Kuranda geçiyor mu?15 Nisan 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'taKral isminin anlamı nedir, Kral ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İntihar girişimini tekne kaptanı engelledi! Unkapanı Köprüsü’nden denize atlayan şahıs kutarıldıAntalya'da öğrenciler serada yetiştirdikleri organik sebzelerin hasadını yaptı3301, 7257, 3003, 4689 nitelik kodu nedir? KPSS 3301, 7257, 3003, 4689 nitelik kodu ne anlama geliyor?Duygu ve vicdan sömürüsüne izin yok! Samsun’da dilenci operasyonuAsim isminin anlamı nedir, Asim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kaza ucuz atlatıldı! Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Kaza ucuz atlatıldı! Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Küçük kız kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlattı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde babasına ait tekstil atölyesinden çıkıp, iki sokak ötedeki evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Küçük kız kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tekstil atölyesi işleten babasına ait iş yerinden çıkıp iki sokak ötedeki evine gitmek için caddenin karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki Elif Önal'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Elif, sürücü ve vatandaşlar tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle geçici olarak kısmi görme kaybı yaşayan Elif Önal'ın vücudunda ise hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

 

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT