7 yıldır aranan kaçağı YouTube kanalı ele verdi

İtalya'da meydana gelen olayda 7 yıldır polis tarafından aranan, İtalya'da en güçlü mafya yapılanması olarak bilinen "Ndrangheta" örgütüne mensup olduğu ileri sürülen 53 yaşındaki Marc Feren Claude Biart YouTube kanalında yayınladığı video sayesinde yakayı ele verdi. Şüpheli, kolundaki dövmeler sayesinde tanındı.

Geçen hafta çarşamba günü Dominik Cumhuriyeti'nde yakalanan Biart, İtalya'ya iade edildi. İtalya’da ise polis tarafından gözaltına alındı.

YÜZÜNÜ GİZLEDİ ANCAK DÖVMELERİ ELE VERDİ



Polisin yaptığı açıklamada Biart'ın, Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Boca Chica kasabasında “sakin bir hayat sürdüğü” belirtildi. Görüntülerde yüzünü gizleyen Biart’ın kimliğinin, kolundaki dövmelerden bulunduğu söylendi.

2014'TEN BERİ KAÇAKTI

Biart, Ndrangheta mafyası adına Hollanda'ya uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 214 yılından beri aranmaktaydı.