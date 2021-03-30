CNC Freze Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 CNC Freze Tezgahı Operatörü Maaşları, İş İlanlarıMarmaray'ın Pendik istasyonunda su deposu patladı!Elektronik Teknolojisi Teknikeri, Elektronik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıGenç oyuncu Sevda Erginci'den beklenen açıklama geldiElektro-Mekanik Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıSon dakika| Bakan Koca kötü haberi verdi: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'e ulaştıMüşteri Temsilcisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Müşteri Temsilcisi Maaşları, İş İlanlarıYaş Boya Ustası, Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları1 Nisan Perşembe Şarkılar Bizi Söyler 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kim?Grafik Desen Çizimi Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. 7 yıldır aranan kaçağı YouTube kanalı ele verdi

7 yıldır aranan kaçağı YouTube kanalı ele verdi

İtalyan polisinin 7 senedir aradığı ganster YouTube platformunda yayınladığı yemek videoları ile kendisini ele verdi. Şüphelinin kimliği kolundaki dövmeler sayesinde tespit edildi.

İtalya'da meydana gelen olayda 7 yıldır polis tarafından aranan, İtalya'da en güçlü mafya yapılanması olarak bilinen "Ndrangheta" örgütüne mensup olduğu ileri sürülen 53 yaşındaki  Marc Feren Claude Biart YouTube kanalında yayınladığı video sayesinde yakayı ele verdi. Şüpheli, kolundaki dövmeler sayesinde tanındı.

Geçen hafta çarşamba günü Dominik Cumhuriyeti'nde yakalanan Biart, İtalya'ya iade edildi. İtalya’da ise polis tarafından gözaltına alındı.

YÜZÜNÜ GİZLEDİ ANCAK DÖVMELERİ ELE VERDİ


Polisin yaptığı açıklamada Biart'ın, Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Boca Chica kasabasında “sakin bir hayat sürdüğü” belirtildi. Görüntülerde yüzünü gizleyen Biart’ın kimliğinin, kolundaki dövmelerden bulunduğu söylendi.

2014'TEN BERİ KAÇAKTI

Biart, Ndrangheta mafyası adına Hollanda'ya uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 214 yılından beri aranmaktaydı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT