7 yıldır aranan uyuşturucu tacirleri Zonguldak’ta yakalandı

Zonguldak polisinin düzenlediği şok uygulamayla, uyuşturucu ticareti, yağma ve hakaret suçlarından 7 yıldır aranan 2 kişi yakalandı.

Asma Mahallesi Üzülmez caddesinde üzerinde dün Narkotimlerin gerçekleştirdiği şok uygulamada "uyuşturucu ticareti, yağma ve hakaret" suçlarından aranan haklarında yakalama emri bulunan A.E , M.M., yakalandı. 7 yıldır aranan ve yakalanmayan A.E ve M.M., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: İHA