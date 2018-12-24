7 yıldır artan ağrılarıyla yaşam mücadelesi veriyor

Ümraniye'de yaşayan Didem Poyraz, 7 yıldır artarak devam eden ağrılarına çözüm bulamıyor. Teşhis konulamayan hastalığıyla yaşam mücadelesi veren Poyraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım bekliyor.

Ümraniye'de yaşayan 31 yaşındaki Didem Poyraz'ın 7 yıl önce başlayan ve artarak devam eden kemik, eklem ve bağ dokularındaki ağrılar hayatı onun için adeta zindana çevirdi. Genç kızın hastalığına yıllardır ne teşhis konulabiliyor, ne de herhangi bir tedavi yöntemi geliştirilebiliyor. Yıllardır gitmedik hastane, görmedik doktor bırakmayan Poyraz'ın acılarına hiçbir ağrı kesici çare olmuyor.

Dinmeyen acılarını hissetmemek için kendini sürekli uyutmak zorunda kaldığını söyleyen genç kız, evden dışarı çıkamadığını ve hastalığı yüzünden hayal ettiği üniversite eğitimini tamamlayamadığını söyledi. Tedavisi için çaresiz kalan Didem, içinden çıkılmaz durumu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini bekliyor.

"Acıdan yerlerde süründüm"

İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına hastalığını anlatan Didem Poyraz, "Doktorlar 2017'ye kadar hep "önemli bir şey yoktur, psikolojiktir" diyerek geri gönderdiler. Ben yine de hayatımı idame ettirmeye çalışıyordum. Ama 2017'den sonra ağrılarım merdiven gibi yükselerek arttı. Kalça eklemim yüzünden bastonla yürümeye başladım. Şimdi ise tekerlekli sandalyeyle hareket edebiliyorum. Boğaz eklemlerimdeki sorun nedeniyle yutkunamadığım, konuşamadığım, sesimin hiç çıkmadığı zamanlar oldu. Kortizon verildi ancak kortizon tedavisiyle de ilerleme sağlayamadık. Acile gittiğimizde verdikleri ağrı kesicinin hiçbir faydası olmuyor. Bir teşhis olmadığı için ona göre tedavi de yapamıyorlar. Acıdan yerlerde süründüğümü bilirim. 2018 yılının mart ayından beri hiçbir şekilde yere basamıyorum. Son birkaç aydır kırmızı reçeteli ilaçlar olmasa dayanmama imkan yok. Dayanabilecek gibi değil. Sadece en son doktorum diğerlerinden farklı bir yaklaşım gösterdi. Narkotik ilaçlar kullanıyorum ama yine de cevap vermiyor. Belki de yıllardır ilerlediği için bu duruma gelmiştir" dedi.

"Türkiye'de kronik enfeksiyon hastalıklarına bakan bir doktor yok"

Bazı bakterilerle ilgili kan testi yaptırdığını anlatan Poyraz, "Eğer Lyme gibi, Bartonella gibi bir durum varsa Türkiye'de bunları değerlendirip tedavi eden bir doktor yok. Çünkü kronikse kan testinde görünmüyor. Bir sürü hasta var. Ben belki öyleyim, belki de değilim ama Türkiye'de kronik enfeksiyon hastalıklarına bakan bir doktor yok. 1 aylık bir antibiyotik tedavisinin ardından sonuç alınamayınca, doktorum yapabileceği bir şey olmadığını söyleyerek benimle tıbbi iletişimi kesti. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, maddi manevi destek vereceğini biliyorum. Kesinlikle karşı çıkmaz. Ama "benim hastalığım şu, şuna ihtiyacım var" diyemiyorum. Teşhis edilemeyen hastalıklar ağına başvurmak istedim ama onun için bile bana tıbbi destek sağlanmadı. Hep kendi kendime araştırıyorum. İngilizcemiz ve maddi imkanlarımız bir yere kadar. Yabancı doktorlar da hastadan çok, ilgilenen doktorla görüşmek istiyorlar. Dayanabiliyorsam, benden başka hiç kimse, özellikle de çocuklar bunu çekmesin diye dayanıyordum ama artık ne kadar dayanabilirim bilmiyorum" diye konuştu.

Tırnakları döküldü

Bağ dokularının yanı sıra yumuşak dokularında da kalınlaşmalar yaşadığını ve ayak tırnaklarının döküldüğünü anlatan genç kız, "Doktorlarla konuşamıyorum. Benimle muhatap olmuyorlar. Yabancı doktorlar da oradan yardımcı olamayacaklarını, yanlarında olmam gerektiğini söylüyor. Bu böyle gitmez" dedi.

"Kızımın acı çekmesine artık dayanamıyorum"

Didem Poyraz'ın annesi Semiha Poyraz ise, "Ben bütün büyüklerime, devlet adamlarına sesleniyorum. Bu konuyla ilgilenilmesini istiyorum. Artık kızıma bir teşhis konulsun, tedavisine başlansın. Tek isteğim bu. Eğer burada olmuyorsa dışarı gönderilmesini istiyorum. Cumhurbaşkanıma buradan sesleniyorum. Sağlık bakanıma sesleniyorum. Gereken mercilere, herkese sesleniyorum. Benim kızımla ilgilensinler, bunu rica ediyorum. Kızımın acı çekmesine artık dayanamıyorum. Hiçbir anne evladının acı çekmesine dayanamaz. Eğer sadece kızımda var ve başka hiç kimsede yoksa, bunun başka hiç kimsenin başına gelmesini istemem. Belki bu sayede, ileride aynı hatalığı yaşayacak insanlara da yardımcı olunur. Devlet büyüklerime sesleniyorum, lütfen yardımcı olun, başka bir şey istemiyorum. Hastane hastane dolaştım ama bir netice alamadım. Eşim emekli. Onun sigortasıyla karşılamaya çalışıyoruz. Üniversite hastanelerinden tedavi alabilmek için doktorların özel muayenehanelerine gitmek zorundasınız. Bundan da sonuç alamıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA