7 yıldır haber alınamayan Seher'i öldürdüğü iddia edilen kardeşine gözaltı (2)
2012 yılından beri haber alanamayan Seher Okusal'ı öldürdüğü belirlenen kardeşi Mevlüt Okusal gözaltına alınmasının ardından, sevk edildiği adliyede...
TUTUKLANDI
2012 yılından beri haber alanamayan Seher Okusal'ı öldürdüğü belirlenen kardeşi Mevlüt Okusal gözaltına alınmasının ardından, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
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