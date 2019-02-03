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  3. 7 yıldır haber alınamayan Seher'i öldürdüğü iddia edilen kardeşine gözaltı (2)

7 yıldır haber alınamayan Seher'i öldürdüğü iddia edilen kardeşine gözaltı (2)

2012 yılından beri haber alanamayan Seher Okusal'ı öldürdüğü belirlenen kardeşi Mevlüt Okusal gözaltına alınmasının ardından, sevk edildiği adliyede...

7 yıldır haber alınamayan Seher'i öldürdüğü iddia edilen kardeşine gözaltı (2)

TUTUKLANDI

2012 yılından beri haber alanamayan Seher Okusal'ı öldürdüğü belirlenen kardeşi Mevlüt Okusal gözaltına alınmasının ardından, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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