70 bin çocuk hayatlarında ilk kez tiyatro keyfi yaşadı

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Adana Valiliği himayesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında ücretsiz sahnelediği 7 ayrı çocuk oyunu ile 70 bin çocuğa hayatlarında ilk defa tiyatro izlemenin keyfini yaşattı. 60 yıldır tiyatro sanatını Adanalılarla buluşturan Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, güldürürken eğiten oyunları minik misafirleri için sahnelerken, özgüven ve moral aşıladı.

Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında gerçekleştirilen kültürel etkinliklerin paydaşı olan Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2017-2018 sezonunda Yüreğir Ramazanoğlu Kültür Merkezi ve Adana Şehir Tiyatrosu sahnelerinde 6-9 yaş ve 10-14 yaş gruplarına uygun 7 ayrı çocuk oyununu toplam 228 kez sahneledi.

Dezavantajlı mahallelerde yaşayan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, belediye otobüsleriyle okullarından alınıp, tiyatro salonlarına taşınarak, hayatlarında ilk defa tiyatro izlemenin keyfini yaşadı. Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda görev yapan usta oyuncular, Sihirli Kutu, Lokman Hekim ve Şahmeran Efsanesi, Dede Korkut Kitabı, Macera Şehri, İbişin Dünyası, Pabuçlarını Arayan Soytarılar ve Ay Işığı oyunlarını ücretsiz sahneledi. Tiyatronun sihirli dünyasında yolculuğa çıkan minikler, güldürürken eğiten oyunlarla neşeli saatler geçirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İsmail Dikilitaş, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında dezavantajlı ilkokul ve ortaokul öğrencilerini ilk defa tiyatro tanıştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. İsmail Dikilitaş, "60 yıldır tiyatro sanatını Adanalılarla buluşturan Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, birçok tiyatro sanatçısının yetişmesine katkıda bulunmuş ve çok sayıda çocuğumuzu, gencimizi sanatla tanıştırıp, daha pozitif, daha üretken, daha vatansever ve daha erdemli yetişmesine vesile olmuştur" dedi.

Çocuk tiyatrosunun gelecek nesillerin iletişimini güçlendirdiğini ve özgüven duygusu kazandırdığını vurgulayan İsmail Dikilitaş, "Çocuklar, tiyatroda gülüp, eğlenirken, birlikte öğreniyorlar. Çocukların sosyal davranışlarını geliştiren tiyatro, duygu ve düşüncelerini daha akıcı bir dille ve daha etkin şekilde ifade etmelerine yardımcı oluyor. Tiyatro, çocukların dikkat, algılama, konuşma, dinleme gibi becerilerinin gelişmesine önemli katkılar sunuyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları olarak bizler de çocuklarımıza tiyatro sanatını sevdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA