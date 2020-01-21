70 kadın eskiyi yeniye dönüştürüp sergilediler

Eskişehir Kent Konseyi tarafından "Hünerli Eller" sergisi Turgut Özakman Sergi ve Fuaye Salonu'nda açıldı.

Eğitmen Reyhan Ayşe Dondemir önderliğinde 70 kadın kurs süresi içinde yaptıkları ürünlerle eskiyi yeniye dönüştürdüler. Serginin açılışında konuşan Kurs Eğitmeni Reyhan Ayşe Dondemir, projenin ilham kaynağının Çevre Sağlık Çalışma grubumuzun ödüllü projesi olan "Geri Dönüştür, Dünyayı Değiştir" oluşturmaktadır. Çevre ve doğamızın kirliliği; doğal dengeyi bozan ve kaynağı insan olan dünyanın ortak bir sorunudur. Bu sebeple; insanların bilinçlendirilmesi, yaptırımların arttırılması daha sağlıklı ve çevre için büyük önem taşıyor. Çevre kirliliğinin büyük ölçüde önlenmesi için, geri dönüşüm önemli bir koşuldur. Geri dönüşüm ile birlikte; katı atık miktarı azalır, doğal kaynaklarımız korunur, enerji tasarrufu sağlanır, ekonomiye katkı artar" dedi,

Dondemir, eskiyi yeniye dönüştürerek, çevreye ve doğaya faydalı olmaya çalıştıklarını, ellerinde bulunan her eski kullanılmayan araç-gereci, kumaşı değerlendirerek kullanılır hale getirdiklerini sözlerine ekledi.

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Kent Konseyi'nin çalışma gruplarında güzel çalışmalar yapıldığını vurgulayarak burada da kadınların eskiyi yeniye dönüştürerek güzel ürünler yaptıklarını söyledi. Akçasoy, başta eğitmen Reyhan Ayşe Dondemir ve kursiyerlere emekleri için teşekkür etti.

Kaynak: İHA