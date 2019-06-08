70 kilometrelik bayram dönüşü kuyruğu

İstanbul'u Karadenize bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli rampalarında bayram dönüşü nedeniyle 70 kilometrelik uzun araç kuyrukları oluştu. Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan yol güzergahında oluşan uzun araç kuyurkları ile Drone ile havadan görüntülendi.

9 günlük Ramazan Bayramı sonrası ulaşımda dönüş çilesi devam ediyor. İstanbul'u Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özelikle Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşe geçen binlerce araç Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan 70 kilometrelik kısımda uzun kuyrukları oluşurken, trafik ise zaman zaman durma noktasına geldi. Trafiğin yavaş işlediği yolda olası bir aksaklığın yaşanmaması için Karabük Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, ağır tonajlı Tır ve kamyonların ise geçişlerine izin verilmiyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren trafiğin yoğun şekilde devam ettiği bölgede uzun araç kuyrukları ise drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA