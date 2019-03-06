70 yaşındaki atlet Ali Demirhan’dan Türkiye rekoru

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun İstanbul'da düzenlediği Masterler Salon Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Ali Demirhan 4 altın madalya kazanırken, 1500 metrede Türkiye rekoru kırdı.

İstanbul'da düzenlenen Masterler Salon Balkan Şampiyonası'nda yarışan Ali Demirhan, bir Türkiye rekoru ve 4 altın madalya ile adından söz ettirdi. Demirhan, M70 kategorisinde 800 metreyi 2,26,73 ile tamamlayarak, Karadağlı rakibine fark atarak altın madalya kazandı. Aynı yarışta Burak Büyükbakkalköy 3.38.64 derecesi ile 3. oldu.

1500 metre koşuda 6,04,93 derecesi ile tamamlayarak yeni Türkiye rekorunun ve altın madalyayı boynuna taktı. Karadağlı rakibinin ikinci olduğu koşuda Yaşar Dadak ise 6,17,97 derecesi ile üçüncü oldu. M70 3000 metre koşusunda 13,35,19 derecesi ile birinci olan Demirhan, Türkiye'ye bir altın madalya daha kazandırdı. Aynı yarışta 13,48,91 derecesi ile Yaşar Dadak ise ikinci gümüş madalya elde etti.

Türkiye birinciliği göğüsledi

4x200 metre bayrak koşusunda 2,27,95 derecesi ile Türkiye takımı birinci oldu. Yunanistan takımının diskalifiye olduğu koşuda Türkiye'ye altın madalya kazandıran ekip Ali Demirhan, Yılmaz Ergüneş, Burak Büyükbaykal ve Şerafettin Çetinalp'ten oluştu.

Kaynak: İHA