70 yaşındaki hasta, başarılı bir ameliyat ile pankreas kanserini yendi

Adatıp Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, 70 yaşındaki pankreas kanseri hastasına uyguladığı "Whipple" (Pankreatikoduodenektomi) ameliyatı ile yeni bir başarıya imza attı.

Adatıp Sağlık Grubuna bağlı Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, bu alanda zorluk derecesi en yüksek ameliyatları başarı ile uygulamaya devam ediyor. Son zamanlarda Bariatrik cerrahi (Obezite ve metabolik hastalıklar cerrahisi) alanında uyguladıkları başarılı ameliyatlar ile adından sıkça söz ettiren Adatıp Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği son olarak 70 yaşındaki pankreas kanseri hastasına uyguladığı "Whipple" (Pankreatikoduodenektomi) ameliyatı ile yeni bir başarıya imza attı. Özel Adatıp Sakarya Hastanesi'ne, sarılık, halsizlik ve istemsiz kilo kaybı şikayetiyle başvuran 70 yaşındaki hastaya yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda safra kanalının pankreas içinden geçen kısmını saran safra yollarının bağırsağa boşalmasını engelleyen çevre dokulara ve uzak organlara sıçrama yapmamış pankreas kaynaklı kitlesel lezyon saptandı. Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanları Doç. Dr. Orhan Veli Özkan ve Op. Dr. Orhan Yağmurkaya tarafından ameliyata alınan hasta, 5 saat süren başarılı bir operasyonun ardından servise alındı. Ameliyat sonrasında da herhangi bir sıkıntı yaşamayan hasta taburcu edildi.

Hastalarımızı sağlıklarına kavuşturmaya devam edeceğiz

Kontrol ve takibi devam edecek olan hastayla ilgili bilgiler veren Op. Dr. Orhan Yağmurkaya, "Hastamıza genel cerrahinin en büyük ameliyatlarından olan pankreatikoduodenektomi (Whipple) ameliyatı uyguladık. Zorluk derecesi yüksek olan ve ameliyat sonrası dönemde komplikasyonları çok olan bu operasyonu Adatıp Genel Cerrahi Ekibi olarak 5 saat gibi bir sürede başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastamız ameliyat sonrası dönemde de herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Kanser ameliyatları özellikli ve zor ameliyatlar olup, deneyimli ekiplerle ve teknik donanımı yeterli merkezlerde gerçekleştirilmelidir. Biz de Adatıp Ailesi olarak genel cerrahiyi ilgilendiren tüm kanser ameliyatlarını bundan önce yaptığımız gibi, bundan sonra da ekip ruhu içinde başarıyla gerçekleştirip hastalarımızı sağlıklarına kavuşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Sarılık ve kilo kaybı ile hastanelere başvurmaktadırlar

Pankreasın, midenin arkasında yer alan, aldığımız gıdaların sindirimine katkıda bulunan ve insülin gibi endokrin hormonlarını da üreten bir organımız olduğunu belirten Doç. Dr. Orhan Veli Özkan, insan vücudundaki pek çok organ ve dokudan kaynaklandığı gibi pankreastan da kanserin gelişebildiğini, tıp ve teknolojideki tüm gelişmelere rağmen pankreas kanserinin en ölümcül görülen kanser tiplerinden biri olmaya devam ettiğinin altını çizdi. Pankreas kanserinin en çok 70 yaşından sonra görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Orhan Veli Özkan sözlerinin devamında, "Pankreas kanserinin nedenleri hala tam olarak bilinmemekte birlikte tütün ve tütün ürünleri kullanımı pankreas kanserleri için gösterilmiş en belirgin risk faktörüdür. Pankreas kanseri hastalarının çoğu ağrı, sarılık ve kilo kaybı ile hastanelere başvurmaktadırlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA