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  3. 70 yaşındaki kişiyi polisim diyerek dolandıran şüpheli yakalandı

70 yaşındaki kişiyi polisim diyerek dolandıran şüpheli yakalandı

Denizli'nin Çal ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp 70 yaşındaki kişiyi dolandıran şüpheli gözaltına alındı.

70 yaşındaki kişiyi polisim diyerek dolandıran şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, şüpheli İ.Ç. (58), Çal'da ikamet eden N.C'yi telefonla arayıp, oğlunun FETÖ şüphesiyle yakalandığını, evdeki altın ve paranın kontrol edilmesi için adrese gelmesi gerektiğini söyledi.

N.C. bir süre sonra eve gelen polis zannettiği şüpheliye yaklaşık 30 bin lira, 5 Cumhuriyet altını ve 2 altın bileziği teslim etti.

Şüphelinin ayrılmasının ardından dolandırıldığını anlayan N.C, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli İ.Ç. (58) ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

70 yaşındaki kişiyi polisim diyerek dolandıran şüpheli yakalandı

70 yaşındaki kişiyi polisim diyerek dolandıran şüpheli yakalandı

70 yaşındaki kişiyi polisim diyerek dolandıran şüpheli yakalandı

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