70 yaşındaki Şerif Kunt ilk maçına çıktı

Trabzonlu amatör futbolcu Şerif Kunt, 70 yaşında transfer olduğu Kızıltepe Gençlerbirliğispor ile ilk maçına çıktı. 65 dakika sahada kalan Kunt'un takımı, rakibi Yalim Grençlikspor'u 4-2 mağlup etti.

Haftalardır takımı ile idmanlara çıkan Şerif Kunt, bugün Kızıltepe İlçe Standı'nda oynanan Kızıltepe Gençlerbirliğipor-Yalim Gençlikspor maçına ilk 11'de başladı. Siyah-beyazlı formasını sırtına geçiren 70 yaşındaki futbolcu takımına kaptanlık yaptı. 65 dakika sahada kalan Kunt'un takımı Kızıltepe Gençlerbirliğispor, rakibi Yalim Gençlikspor'u 4-2 yendi

Maçın ardından konuşan 70'lik topçu Kunt, ilk maçın heyecanını yaşadığını söyledi. Kunt, "Çok güzel bir duygu. Kızıltepe'de bulunmaktan çok mutluyum. Bu arkadaşların arasında olmak beni daha çok mutlu etti. Ben 70 yılımın 55 yılını amatör spora adamış bir insanım. Sporun futbolun büyümediği yerlerde gençlere örnek teşkil etmek, onlara öncü olmak amacıyla geçen sene Osmaniye Karatay'da bu sene de Kızıltepe Gençlerbirliğispor'da sahaya çıktım. Mutluyum, gençlere bir şey aktarabilirsek ne mutlu bize" dedi.

'Gönül köprüsü kuracağım'

Mardin ve Trabzon arasında bir gönül köprüsü kuracağını anlatan Kunt, "Gönül köprüsü, kardeşlik adı altında bu genç nesillere örnek teşkil edip, onlara bir mesaj verirsek bundan çok büyük bir mutluluk duyarız. Gençlere tavsiyem, sporu sevin, sporun içerisinde kalın. Sporun yaşı yoktur, yeter ki o ruhu o bende yaşatalım" diye konuştu.

Kunt ile birlikte sahada top koşturan genç futbolcular, tecrübeli futbolcunun performansını beğendiklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA