Kütahya nın Çavdarhisar ilçesinin Yenicearmutcuk köyünde yaşayan 1933 doğumlu Sultan Sağ 70 yıldır kirman ile yün eğirip çorap örüyor.

16 yaşında koyunlarından aldıkları yün ile çobanlık yapan yakınlarına çorap ömeğe başladığını belirten Sultan Sağ, "Yıllar önce yokluk içinde yaşardık. Para pul yok, yiyecek ekmeği bile arpa unundan yapardık. Koyunlarımızı yakınlarımız otlatırdı. Onlardan peynir yapıp yiyeceğimizi hazırladık. Onların ayağı üşümesin diye yünlerini kesip yıkar kurutur onları kirman da eğirirdim. Bir hafta da bir çift çorabı örüp aile büyüklerime giydirirdim. Daha sonra evlendim. Çocuklarım oldu. Onlar da hayvancılık yapmayı bırakmadılar. Ben de kirmanla koyun yününden ip yapıp çorap örmeyi bırakmadım. 86 yaşındayım. Şu an bu işi yapan yok denecek kadar az. Unutulmaya yüz tutmuş bu geleneği ömrüm yettiğince devam ettirmeyi düşünüyorum. Çorapları satmak için değil çoluk çocuğa ve torunlarıma yapıyorum. Ama kıramadığım biri olursa çiftini 20 liradan satıyorum.

Geçmişte çok zorluklar karşısında direndiğini ekleyen Sağ" Yeni nesile gelenek ve göreneklerimizi tanıtmak, benim için mutluluk kaynağıdır " dedi.

Kaynak: İHA