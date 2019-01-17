70 yıllık evli çift aynı gün öldü

Bartın'da aynı gün ölen 70 yıllık evli çift beraber toprağa verildi.

Bartın'da yaşayan Hasan Cambaz (85) ve Hatice Cambaz (86) çifti 70 yıllık evliliklerinin ardından aynı gün hayata gözlerini yumarak ölümde de bir arada oldu.

Solunum yetmezliği sebebiyle Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Hasan Cambaz (85), dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yine aynı rahatsızlıktan Zonguldak'ta bir özel hastanede tedavi gören Hasan Cambaz'ın eşi Hatice Cambaz (86), eşinin vefatı dolayısıyla aynı saatlerde hastaneden alınarak eşinin cenazesi için Muratbey köyündeki evine getirildi. Evine getirilen Hatice Cambaz da, bir süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Çiftin cenazeleri, Muratbey Köyü Camisinde ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından aynı köydeki aile kabristanında yan yana toprağa verildi.

Çiftin çocuklarından Nail Cambaz, babası ve annesinin birbirini çok sevdiklerini belirterek, "70 yıldır evliydiler ve birbirlerine çok düşkündüler. Aynı günde de beraber öldüler, birbirlerini bekliyorlarmış. Mekanları cennet olsun." dedi.

Kaynak: İHA