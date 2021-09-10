700 bin lira vurgun yapan dolandırıcı, kına gecesinde yakalandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde siber suçların men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocaeli ve Sakarya'da yaptıkları siteyle bankaların kara listedeki kullanıcılarına ulaşan ve bu kişileri kredi verme vaadiyle kandıran dolandırıcı çetesinden 9 kişi, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Çetenin yaklaşık olarak 700 bin TL'lik vurgun yaptığı öğrenildi.

50 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bir çetenin, oluşturdukları sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla bankaların kara listelerindeki vatandaşları kredi verme vaadiyle kandırarak, dolandırdığı yönünde bilgi alındı. Kocaeli ve Sakarya'da bu yöntemle yaklaşık 50 kişiyi mağdur ederek 700 bin liraya yakın vurgun yapan çetenin peşine düşen polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

13 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 13 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık suçlarından yakalanan çetenin içerisinde S.M. ve A.İ.A. isimli şahısların nişanlı olduğu, kına yaptıkları esnada yakalandıkları öğrenildi. Dolandırıcılar yakalanmasa bugün düğünleri olacaktı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğünde sorguları yapılan 13 kişi, buradaki işlemlerinin ardından Körfez Adalet Sarayı'na sevk edildi. 50 kişiyi dolandırdıkları ve mağdur ettikleri öğrenilen çete üyelerinden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan kişiler arasında düğün hazırlığı yaparken kınada yakalanan dolandırıcı A.İ.A'nın da olduğu belirtildi. Gelin S.M.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ifade edildi.