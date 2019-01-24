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  3. 700 TL alacağı için çocukluk arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı

700 TL alacağı için çocukluk arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çocukluk arkadaşını 700 TL'lik borcu yüzünden öldüren şahıs tutuklandı.

700 TL alacağı için çocukluk arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çocukluk arkadaşını 700 TL'lik borcu yüzünden öldüren şahıs tutuklandı.

İzmit Karabaş Mahallesi'nde bulunan tarihi Pertev Paşa Camii bahçesinde dün meydana gelen olayda 50 yaşındaki Birol Kırşan, tartışma yaşadığı S.E.(47) tarafından silahla 3 el ateş edilerek öldürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan S.E.'nin hastane raporunda 300 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kontrolün ardından emniyete götürülen S.E. ifadesinde 700 TL'lik alacağı için tartıştığı Kırşan'a 3 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan S.E. çelik yelek giydirilerek Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadesi sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Kaynak: İHA

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