70’lik nineden örnek davranış bağış olarak 350 kilo nohut verdi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek olmak isteyen Hatice Dalboy, yetiştirdiği nohutları ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için belediyeye bağışladı.

Toplumun tüm kesimlerinden kampanyaya destek sürerken, duygulandıran yardımlardan birisini de Sındırgı ilçesi Gölcük kırsal mahallesinde yaşayan Hatice Dalboy yaptı. Sağlık Bakanı ve İçişleri Bakanının konuşmalarından etkilenen, mücadelesini takdir edip destek olmak isteyen Dalboy, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak evine gelinmesini talep etti. Dalboy, evine gelen görevlilere bağışlayacak bir maaşım yok ancak yetiştirdiğim kendi emeğim nohut var. Bunları alın ihtiyaç sahiplerine dağıtın dedi. Hatice Dalboy yaptığı açıklamada şunları söyledi."Bu dönemde dayanışmamız lazım sen tok yatarken öbürü aç yatsın buna gönlümüz razı değil. Sağlık bakanımız, birde Süleyman Soylu bunları her gün dinledikçe içimden geldi. Bunları sizlere vermek bende elimi taşın altına sokayım dedim. Bir hayrım olsun istedim. İhtiyaç sahiplerine dağıtılsın istedim. Aylığım yok bir başka gelirim yok. Sadece tarla desteklemeleri ile bunları alnımın teri ile yaptım. İhtiyaç sahiplerine vermek içimden geldi verdim. Ben 70 yaşındayım alanlara da helali hoş olsun. Allah Milletimize Devletimize zeval vermesin. Allah herkese kolaylıklar versin. Başkanı zaten ben bir oğlum gibi severim Şevket'im ile arkadaş olduğu müddetçe ben onları o zamandan bu yana evladım gibi seviyorum. Oda beni annesi gibi sever çok selam söyleyin başkanıma. Allah onu da başımızdan eksik etmesin. Her şeye koşar taşın altına elini koyar Allah uzun ömürler versin" şeklinde konuştu.

Sındırgı Belediye Başkanı adına nohutları teslim alan Müdür Salih Durak'ta Hatice Ninenin bu güzel davranışından dolayı kutlayarak, "Bu zor günlerde işsizlere kepenk kapatan esnaflarımıza yönelik yaptığımız gıda bankasındaki yardımları Hatice Dalboy annemiz bizleri arayarak yavrum benim maaşım yok bir gelirim yok. Bende bu sürece Katkı sağlamak için istiyorum diyerek el emeği olan Nohutlarını yaklaşık 7 çuval 350 kilo nohutu gıda bankamıza ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışladı. Kendisinden Allah razı olsun bu Millet bu tür düşünceleri barındırdığı sürece inşallah bu süreci de güçlü bir şekilde atlatacağız güçlü bir şekilde" dedi.

Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından teslim alınan nohutlar Sındırgı Belediyesi tarafından poşetlenerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere sevgi markete konuldu.

Kaynak: İHA