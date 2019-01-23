71 yaşındaki dede, karaciğer ve bağırsağındaki tümörden 5 saatte kurtuldu

Erzincan'da 71 yaşındaki Hikmet Kocatürk, kalın bağırsak ve karaciğerinde tespit edilen tümörden 5 saatlik bir ameliyatla kurtuldu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine karnındaki şişkinliğin verdiği rahatsızlık sonucu başvuran Hikmet Kocatürk'ün (71), yapılan tetkiklerinde kalın bağırsağında 6, karaciğerinde ise 7 santim büyüklüğünde tümör olduğu belirlendi.

Hastanede ameliyata alınan Kocatürk'ün, yaklaşık 5 saat süren bir operasyonun ardından karaciğer ve bağırsağındaki tümörler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Peker ve diğer sağlık ekibi tarafından ameliyatla alındı.

Sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edilen Kocatürk, bu hastalığı sanki hiç geçirmediğini ifade etti.

Ameliyatı gerçekleştiren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Peker ise yaptığı açıklamada; "son 45 günde bu şikayette ameliyat ettiğimiz ikinci hastamız. Bu tür ameliyatlar konusunda yeterli ekipmanımız ve deneyimli ekibimiz var." diye konuştu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen ise Erzincan'da bu tür hastaların tedavisinde farklı merkezlere gidilmesine gerek olmadığını kaydetti.

Kaynak: İHA