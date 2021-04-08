71 yaşındaki sürücünün kullandığı araç tarlaya uçtu:1’i ağır 2 yaralı
Sinop'un Türkeli ilçesinde trafik kazası meydana geldi. 71 yaşındaki Mehmet Özdemir idaresindeki otomobil tarlaya uçtu. Meydana kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Özdemir (71) idaresindeki otomobil Türkeli istikametine seyir halindeyken Kirtozaltı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yol kenarındaki tarlaya uçtu.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Özdemir (71) ve eşi Nuriye Özdemir (68) ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Nuriye Özdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı