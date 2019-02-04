72 yaşındaki hastaya kalbi durdurmadan by - pass yapıldı

Isparta Şehir Hastanesi'nde yaşı ve damar yapısının kötü olması nedeniyle hayati riskleri göz ardı edilmeyen kalp rahatsızlığı bulunan 72 yaşındaki hastaya kalbi durdurulmadan by-pass ameliyatı yapıldı. Daha önce sürekli tıkandığını ve yürüyemediğini belirten hasta, operasyon sonrası yaşam kalitesinin arttığını belirtti.

Isparta'da yaklaşık 7 ay önce yaşadığı şiddetli baş ağrısı nedeniyle hipertansiyon teşhisi konulan ve tedavisine başlanan 72 yaşındaki Osman Coşkun, şikayetlerinin artması üzerine Isparta Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede, tetkikleri ve anjiyo işlemi sonucunda Kalp-Damar Cerrahisi Klinik Komitesi tarafından değerlendirilerek By-Pass yapılmasına karar verilen Coşkun'a, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Şenol Gülmen, Hastanemiz Kalp- Damar Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Ahmet Rıfkı Çora ve Op. Dr. Kadir Burhan Karadem tarafından 10 gün önce operasyon yapıldı.

Başarı ile gerçekleştirilen By-Pass ameliyatının, hastanın klinik bulgularının iyi olmaması, yaşı ve damar yapısının kötü olmasından dolayı kalbi durdurmadan gerçekleştirildi. Hastanede 2 gün yoğun Kalp-Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde takip edildikten sonra Kalp-Damar Cerrahisi Servisi'ne alınan Coşkun, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi.

Coşkun: "Yaşam kalitem arttı"

Hastanemize geldiği süreci ve yaşadıklarını anlatan Coşkun, "Merdiven çıkarken tıkanıyordum, yürüyemiyordum, ameliyata alınmam gerektiğini söylediler. Doktorlarıma güvendim ve ameliyat oldum. Bana çok iyi baktılar, çok ilgilendiler. 10 günde bile çok şey fark etti, yaşam kalitem arttı. Bu süreçte başta beni ameliyat eden doktorlarım olmak üzere, yoğun bakımda tedavimi yapan, benimle ilgilenen, serviste tedavim ile ilgilenenlere ve bu hizmeti sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Çora ve Karadem: "Başarı ile gerçekleştirdik"

By-pass ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Ahmet Rıfkı Çora ve Op. Dr. Kadir Burhan Karadem de süreci özetleyerek, "Hastamızın bulguları, damar yapısı ve yaşını da dikkate alarak kalbi durdurmadan bu operasyonu gerçekleştirdik. By-pass ameliyatlarınını çoğunda kalp durdurularak kalp-oksijen cihazına bağlanır ve ameliyat o şekilde gerçekleştirilir. Fakat, Osman Beyin bulguları buna uygun değildi. Biz de kalbi durdurmadan yapmaya karar verdik. Başarılı bir ameliyattı" diye konuştular.

Kaynak: İHA