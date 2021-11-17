Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm ev sahiplerini ilgilendiren yeni karar açıklandı!Kurtköy'deki çocuk parkı tamamlandı, parka Şehit Engin Ergül'ün adı verildi17 Kasım 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Milliler, Karadağ'ı devirip play-off'a çıktı!İzmir Konak'ta yol verme tartışması bıçaklı ve silahlı kavga dönüştü: 6 yaralı17 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıMEB personel alımı sonuçları açıklandı 2021! | MEB aşçı, aşçı yardımcısı ve fizyoterapist alımı pbs.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı 202172 yaşındaki kadın muhtar Semiha Aras, muhtarlık binasında ölü bulundu!Resmi Gazete'de bugün (17.11.2021) | 17 Kasım 2021 Resmi Gazete kararlarıBolu’da 60 öğrenci gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastaneye kaldırıldı!Askeri servis kazasında can pazarı! Çok sayıda asker yaralandı!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 72 yaşındaki kadın muhtar Semiha Aras, muhtarlık binasında ölü bulundu!

72 yaşındaki kadın muhtar Semiha Aras, muhtarlık binasında ölü bulundu!

Denizli Pamukkale'de Fesleğen Mahallesi Muhtarı emekli hemşire Semiha Aras (72), görev yaptığı muhtarlık binasında bulunan odasında ölü bulundu.

72 yaşındaki kadın muhtar Semiha Aras, muhtarlık binasında ölü bulundu!

Denizli Pamukkale'de yer alan Fesleğen Mahallesi Muhtarı Semiha Aras, görev yaptığı binada ölü bulundu. Uzun saatler Aras'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan ekipler, yaşlı kadının en son muhtarlık binasında görüldüğü bilgisi üzerine tarif edilen adrese doğru yola çıktılar.

72 yaşındaki kadın muhtar Semiha Aras, muhtarlık binasında ölü bulundu!

KOLTUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

Arama çalışmalarına muhtarlık binasından başlayan polisler, muhtar odasına girmeleriyle birlikte, 72 yaşındaki Semiha Aras'ı koltuğunda hareketsiz bir şekilde yatarken gördüler. Olay yerine dahil olan sağlık ekipleri ise, kadın muhtarın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Aras’ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen yaşlı kadının yakınları göz yaşına boğuldular. 

Burada gazetecilere açıklama yapan Muhtar azası Oğuz Sırlı, Aras'ın 3 dönemdir görevini sürdürdüğünü belirterek, "Semiha hanımı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Çalışkan ve herkes tarafından sevilen birisiydi. Allah rahmet eylesin." dedi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT