72 yaşındaki kadın muhtar Semiha Aras, muhtarlık binasında ölü bulundu!

Denizli Pamukkale'de yer alan Fesleğen Mahallesi Muhtarı Semiha Aras, görev yaptığı binada ölü bulundu. Uzun saatler Aras'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan ekipler, yaşlı kadının en son muhtarlık binasında görüldüğü bilgisi üzerine tarif edilen adrese doğru yola çıktılar.

KOLTUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

Arama çalışmalarına muhtarlık binasından başlayan polisler, muhtar odasına girmeleriyle birlikte, 72 yaşındaki Semiha Aras'ı koltuğunda hareketsiz bir şekilde yatarken gördüler. Olay yerine dahil olan sağlık ekipleri ise, kadın muhtarın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Aras’ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen yaşlı kadının yakınları göz yaşına boğuldular.

Burada gazetecilere açıklama yapan Muhtar azası Oğuz Sırlı, Aras'ın 3 dönemdir görevini sürdürdüğünü belirterek, "Semiha hanımı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Çalışkan ve herkes tarafından sevilen birisiydi. Allah rahmet eylesin." dedi.