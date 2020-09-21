72 yaşındaki kadından maske takmayanları ağlayarak uyardı: 'Bizim canımız yok mu?'

Tuzla'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde 72 yaşındaki bir kadının maske takmayan vatandaşlara tepkisini gözyaşları içerisinde anlatması görenlere duygu dolu anlar yaşattı.