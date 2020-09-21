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  3. 72 yaşındaki kadından maske takmayanları ağlayarak uyardı: 'Bizim canımız yok mu?'

72 yaşındaki kadından maske takmayanları ağlayarak uyardı: 'Bizim canımız yok mu?'

Tuzla'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde 72 yaşındaki bir kadının maske takmayan vatandaşlara tepkisini gözyaşları içerisinde anlatması görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Tuzla'da ekipler tarafından ilçe genelinde yapılan denetimlerde koronavirüsten korunmak için üst üste 3 tane maske taktığını belirten 72 yaşındaki bir kadın, maske takmayan kişilere gözyaşları içerisinde tepkisini dile getirdi. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

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21 Eylül 2020 Pazartesi 14:32
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