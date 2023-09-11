73 yaşındaki sürücü 30.denemesinde ehliyetine kavuştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 73 yaşındaki Sebahattin Bozbulut, ilerleyen yaşına rağmen sürücü kursuna başvurup sınavları geçerek ehliyet sahibi oldu. Gösterdiği azimle gençlere taş çıkartan Bozbulut, ehliyetini 30. denemesinde almayı başardı.

2018 yılında ilk arabasını alan 73 yaşındaki Sebahattin Bozbulut, daha önce kırsal Yeniceköy mahallesinde ehliyetsiz olarak traktör kullanarak tarlasına gidip geliyordu. Aracını ilk aldığı dönemde ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı ceza alan adam, bir sürücü kursuna başvurmaya karar verdi. 2018 yılında ehliyet almak için İnegöl'deki bir sürücü kursuna başvuran Bozbulut, burada 4 kurs dosyasından 16 kez sınava girip başarısız oldu.

2023 yılı Ocak ayında İnegöl'de faaliyet gösteren diğer bir Sürücü Kursuna başvuran Sebahattin Bozbulut, burada da 3 dosyadan 12 kez girdiği yazılı sınavda başarısız oldu. Vazgeçmeyen Sebahattin amca, 8. dosyasının ikinci hakkında sınavı geçerek ehliyet almayı hak kazandı. Ehliyetini alan Bozbulut, sürücü Kursuna giderek ehliyeti almasında kendisine yardımcı olan kurs öğretmenlerine ve kurs sahibi Tahir Bulut'a teşekkür etti.

Bozbulut, ehliyetine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek gençlere şu tavsiyelerde bulundu; "Ben elimden geleni yaptım. Hocalarımın dediklerini uyguladım. Ehliyetimi aldım. Gençlere tavsiyem, asla başarmaktan vazgeçmemeliler."

Haberin Devamı

2018'den bu yana ilk sürücü kursun 4 tane, ikinci sürücü kursunda ise 3 tane dosyayı yakarak sürücü kurslarında başarısız oldum. Ancak bu kursa başladıktan sonra nihayet ehliyetimi aldım. Üç sene önce ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı bir defa 2 bin TL'lik bir trafik cezası aldım. Pes etmedim, ehliyetimi alana kadar devam ettim" dedi.

Sürücü Kursu sahibi Tahir Bulut ise, "Yanımızda bulunan Sebahattin amcamız 73 yaşında ve daha önce bir sürücü kursunda şansını denemiş. Ancak ehliyet almaya muvaffak olamamış. Bize geldi, "benimle özel olarak ilgilenirseniz ben sizin kursunuza yazılarak ehliyet almak istiyorum" dedi. Bu yaşta bir abimize yardımcı olmak bizim için de çok önemliydi. Ona özel bir eğitim programı hazırladık ve kendisi de o eğitimde çok başarılı oldu. Sonucunda da ehliyet almaya hak kazandı ve araç kullanmaya başladı. Ben bu olayın bütün gençlere örnek olmasını istiyorum. Sebahattin amcamız bu yaşında bunu başardığına göre bütün kardeşlerimizin de yapacağının ispatı budur. Sebahattin amcamıza da hayırlı olsun diliyorum. Kazasız belasız en güzel günlerde kullanmasını diler, hayat boyu sağlıklı bir şekilde devam etmesini temenni ederim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)